A101 market zinciri, yayınladığı 1 Haziran Kataloğu ile müşterilerine birçok üründe indirim fırsatı sunuyor. Bu hafta, televizyonlardan beyaz eşyalara, elektronik mutfak ürünlerinden bebek malzemelerine ve araç (oto) ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimler gerçekleşecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, derin dondurucu, termosifon gibi ürünler, A101'e özel fiyatlarıyla satılacak. Ev dekorasyonunda önemli bir yere sahip olan L koltuk 2850 TL, tek kişilik katlanabilir yataklı koltuk 2.250 TL, 55 inç Ultra HD televizyon 9.199 TL, akıllı cep telefonu 7.999 TL, overlok makinesi 3.999 TL, seramik tabanlı ütü 539 TL gibi fiyatlarla müşterilere sunulacak. A101 indirimli ürün fırsatları, Perşembe günü başlayacak. İşte, 1 Haziran 2023 tarihli A101 Aktüel Kataloğu.

A101 marketinin 1 Haziran 2023 tarihli Aktüel Kataloğu'nda birçok indirimli ürün yer alıyor. İşte bazı öne çıkan ürünler ve fiyatları:

55 inç Ultra HD Smart Tv: 9.199 TL

55 inç Ultra HD Android Smart Led Tv: 7.499 TL

Spark 10 PRO 8/256 GB Cep Telefonu: 7.999 TL

32 inç Uydu Alıcılı Led Tv: 4.399 TL

240 GB Dahili SSD: 369 TL

XE22 Bluetooth Kulaklık: 279 TL

NF 483 No-Frost Buzdolabı: 9.299 TL

CM 910 / CM 9100 9 Kg Çamaşır Makinesi: 6.099 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.799 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi: 5.099 TL

Mekanik Silindirik Termosifon: 2.799 TL

Büro Tipi Buzdolabı: 2.999 TL

Tava ve Sahan Seti: 279,95 TL

Karnıyarık Tenceresi 30 cm: 229,95 TL

Tava 28 cm: 109,95 TL

Wok Tava 28 cm: 119,95 TL

Kumsal Tencere Set 6 Parça: 499,95 TL

Çeyiz Seti 5 Parça: 219,95 TL

Tokio Kase 6'lı: 99,95 TL

Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 32 cm: 149,95 TL

Mantar Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 2'li: 59,95 TL

Maxfor+Yedek Filtre 2'li: 129,95 TL

Onyx Sürahi: 169,95 TL

Ölçü Seti: 12,95 TL

Yuvarlak Kase: 24,95 TL

Plastik Saklama Kabı 400 ml 11,50 TL

Saklama Seti 8 Parça 79,95 TL

Trend Saklama Kabı 3'lü 18,50 TL

Küçük Boy Saklama Kabı 3,50 TL

Trend Saklama Kabı 2'li 19,50 TL

4 Gözlü Baharatlık 29,95 TL

Erzak Kapları 29,95 TL

Desenli Kulplu Bardak 9,95 TL

Cam Motivasyon Matarası 550 ml 29,95 TL

Ayran Sürahisi 1460 cc 39,95 TL

Desenli Matara 520 cc 29,95 TL

Beslenme Kabı 17,95 TL

Pipetli Bardak 3,95 TL

Yuvarlak Tepsi Çeşitleri 22,50 TL

Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,95 TL

Metaltex Karma Kek Kalıbı 79,95 TL

AEP 7814 Şarjlı Epilatör: 199 TL

Piknik Masası: 179,95 TL

Plastik Masa: 499,95 TL

Plastik Sandalye: 89,95 TL

Plastik Tabure: 34,95 TL

Plastik Bahçe Sehpası: 54,95 TL

Sinek Kovucu: 149,95 TL

Sinek Öldürücü: 69,95 TL

Rüzgar Girdaplı Sinek Öldürücü: 134,95 TL

Uzayan Bahçe Hortumu: 89,95 TL

Maxi Işıklı Scooter: 399 TL

Işıklı Scooter: 299,95 TL

Egzersiz Bantlı Tambolin: 749 TL

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi