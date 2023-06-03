A101, gelecek hafta farklı segmentlerden bir dizi teknoloji ürünü sunuyor. Samsung akıllı televizyonlar, Tecno Spark Go 2023 akıllı telefon, Oral-B Clean&Protect şarjlı diş fırçası gibi ürünler 8 Haziran'dan itibaren marketlerde yerini alacak.

Samsung'un 70 inçlik 4K çözünürlüklü akıllı televizyonu, bu haftanın öne çıkan ürünü olarak dikkat çekiyor. Bu televizyonda bir USB ve üç HDMI girişi bulunuyor ve fiyatı 19999TL olarak belirlenmiş. Daha ekonomik bir seçenek arayanlar için ise Samsung'un 40 inçlik Full HD ekranı olan televizyonu 7499TL fiyat etiketi ile sunulacak. Bu modelde de iki HDMI ve bir USB girişi, tek kumanda ve dahili uydu alıcısı gibi özellikler mevcut.

Aktüel ürünler arasında yer alan diğer bir ürün olan Tecno Spark Go 2023 akıllı telefon, 6.6 inçlik ekranı, Helio A22 yonga seti, 3GB RAM, 64GB depolama, 3GB sanal RAM, 13MP çift arka kamera, 5MP ön kamera ve 5000mAh batarya gibi özellikleri ile 3899TL fiyatla satışa çıkacak.

Bu haftanın diğer bir dikkat çekici ürünü ise Oral-B Clean&Protect şarjlı diş fırçası. 599TL fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek olan bu diş fırçası, kişisel bakım ürünleri arayanlar için iyi bir seçenek olabilir.

A101 marketler, farklı teknoloji ürünlerini uygun fiyatlarla tüketicilerine sunarak, teknolojiye ulaşımı kolaylaştırıyor.