Normal şartlarda A101'in aktüel ürün kataloğunda iPhone modellerine rastlanmıyor. Ancak A101'in sanal mağazasında, özellikle iPhone 14 Pro Max 512GB ve iPhone 12 128GB modellerinde ciddi indirimler görülüyor. Bu indirimler, özellikle teknolojik ürünleri uygun fiyatlarla arayan tüketiciler için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Apple Store'da 69,499 TL olan iPhone 14 Pro Max 512GB modeli, A101 sanal mağazasında 1,500 TL daha ucuza, 67,999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Ayrıca, iPhone 14 Pro 512GB modelini 1,000 TL indirimle, iPhone 14 Pro 256GB modelini ise 500 TL daha ucuza bulmak mümkün. İlginç bir şekilde iPhone 14 Pro Max 256GB modeli, Apple Store ile aynı fiyatta satışa sunuluyor.

iPhone 14 Plus 512GB modeli ise Apple Store'a kıyasla sadece 100 TL daha ucuza satılıyor. Diğer modellerin fiyatlarında da 100 TL'ye kadar düşüşler gözlemlenirken, bazılarında ise herhangi bir fiyat farkı görülmüyor. Eğer bir yanlışlık yoksa, en dikkat çekici indirim iPhone 12 128GB modelinde görülüyor; bu model, Apple Store'a kıyasla 2,700 TL daha ucuza, A101 sanal mağazasında satışa sunuluyor.

Bu gelişme, A101'in teknolojik ürünlerde de iddialı olduğunu gösteriyor ve perakende marketlerdeki teknoloji ürünleri pazarında rekabetin daha da kızışacağını gösteriyor.