A101 Kurbanlık fiyatları 2023 Büyükbaş kurbanlık hissesi kaç lira? A101, bu yıl Kurban Bayramı'nda da kurbanlık satışlarına başladığını duyurdu. Türkiye'nin en verimli ve bereketli topraklarında yetiştirilen hayvanlar, A101 aracılığıyla Müslüman aleminin hizmetine sunuluyor. A101'de kemikli kurbanlık koç yaklaşık 16-19 kg, kemiksiz büyükbaş hisse ise yaklaşık 20-23 kg ağırlığında. Peki A101 Kurbanlık fiyatları 2023 Büyükbaş kurbanlık hissesi kaç lira? Merak edilen soruların cevabı haberimizde...

A101'de Kurbanlık ürünleri nelerdir?

Karaman Koç Kurbanlık Kolisi: Irkı Karaman kuzu olan, yaklaşık 16-19 kg ağırlığında; bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but, kuyruk yağı ve takım sakatatı(ciğer, yürek, böbrek) içeren kurbanlık koli seçeneğidir.

1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Kolisi: Kurbanlık vasfına uygun büyükbaş hayvanın kesilip kemiksiz hale getirildikten sonra, yağı ve sakatatı dahil (ciğer, yürek, böbrek) 1/7 oranında eşit hisselere ayrılan yaklaşık 20-23 kg ağırlığında kurbanlık koli seçeneğidir.

Kesim sonrası kurbanlık hayvanın sakatatlarında hastalık tespit edilmesi durumunda koliye sakatat ağırlığı kadar kemiksiz et eklenir.

A101 Kurbanlık fiyatları 2023 Büyükbaş kurbanlık hissesi kaç lira?

Kurbanlık Karaman Koç - Yaklaşık 16-19 Kg: 6.590,00 TL

Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse - Yaklaşık 20-23 Kg Kemiksiz Et: 8.590,00 TL

Kurbanlık hayvanlar, hijyenik koşullarda ve İslami usullere uygun şekilde kesiliyor. Bu hizmet, hem ihtiyaç sahibi kişilere yardım edilmesine fırsat sağlıyor hem de Kurban Bayramı'nın temel anlamlarından biri olan paylaşmayı teşvik ediyor.

A101'de satılan kurbanlıkların tümü, veteriner hekimler tarafından dikkatlice kontrol edildikten sonra kesiliyor ve paketleniyor. Bu süreç, kurbanlıkların sağlıklı ve İslami şartlara uygun olduğunu garanti altına alıyor.

Kurbanlık hayvanların seçimi ve paketlenmesi konusunda çok titiz davranan A101, satışa sunduğu kurbanlıkları özel odalarda kesiyor ve hayvanlara zarar vermeyecek yöntemlerle işliyor. Ayrıca, A101'in sunduğu Karaman Koç Kurbanlık Kolisi ve 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Kolisi en çok talep gören ürünler arasında.

A101, kurban etinin dağıtımında da büyük bir dikkat gösteriyor. Kesimden sonra soğutma odalarına alınan kurbanlıklar, uygun sıcaklık koşullarına ulaştığında özel poşetlerde paketlenerek müşterilere teslim ediliyor. Kemikli kurbanlık koç yaklaşık 16-19 kg, kemiksiz büyükbaş hisse ise yaklaşık 20-23 kg ağırlığında.

2023 kurbanlık fiyatlarını merak edenler için A101, en güncel ve ayrıntılı bilgileri paylaşıyor. Bu hizmet, A101 müşterilerinin bayram ibadetlerini kolay ve uygun fiyatlarla yerine getirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

A101, toplumun yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi ve Kurban Bayramı'nın manevi değerlerini yansıtmayı hedefliyor. Bu nedenle, kurbanlık hayvanlarının kesim ve dağıtımı sürecinde hijyenik koşullar, hayvan sağlığı ve İslami kesim kurallarına özellikle dikkat ediliyor.