Envanterinde akıllı telefondan, kablosuz kulaklığa, klavyeden, saç düzleştiriciye pek çok farklı ürün bulunan A101 geçtiğimiz günlerde tekne ve karavan satarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. A101 bu kez de elektrikli araba satıyor.
SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU
Çıtayı yükselten A101 bu kez de elektrikli araba satışı yapacağını duyurdu. Firmanın ilanı yayınlaması üzerine araba kısa süre içerisinde sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Özellikle twitter'da tren listesine giren otomobil birbirinde ilginç yorumlar aldı.