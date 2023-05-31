A101, Carrefoursa, Migros kurbanlık fiyatları 2023 en ucuz kurbanlık ne kadar? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar vatandaşları endişelendiriyor. Üreticilerin maliyetlerindeki artışlar, fiyatları yükseltmek zorunda bıraktı, ancak bu zamlar kimilerine göre oldukça yüksek. Peki, Migros, A101 ve CarrefourSA'daki kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Bu marketlerde en fazla zam hangi ürüne yapıldı? Yurttaşlar, taksitli imkanlarla kurbanlık alabilecekler mi? Ve en önemlisi, bu zamların nedeni nedir? Bu soruların tüm yanıtları ve daha fazlası, detaylı bir inceleme ile haberimizde...

Migros'ta Kurbanlık Fiyatlarındaki Artış

Migros'ta bu yılın kurbanlık fiyatları oldukça dikkat çekiyor. 1/7 büyükbaş hisse geçen yıl 1.795 TL iken, bu yıl %155'lik bir artışla 4.595 TL'ye çıktı. Küçükbaş koçlar için fiyatlar da arttı. Koçun fiyatı %30 artışla 2.995 TL'ye, kıvırcık koçun fiyatı ise %84 artışla 3.595 TL'ye yükseldi. Migros, bu zam oranları ile diğer zincirlerden daha yüksek bir fiyat artışı göstermiş oldu.

A101'de Kurbanlık Fiyatlarındaki Zam

A101'de de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında ciddi artışlar görülüyor. Geçen yıl 1.795 TL olan 1/7 büyükbaş hisse bu yıl %100'den fazla bir artışla 3.595 TL'ye çıktı. A101'in satışa sunduğu Karaman koçların fiyatı da %88 artarak 3.195 TL'ye yükseldi. A101, bu yılki kurbanlık fiyatlarına taksit imkanı sunarak, tüketicilere bir ödeme kolaylığı sağlıyor.

CarrefourSA'da Kurbanlık Fiyatlarındaki Artış ve İndirim Politikası

CarrefourSA'da da kurbanlık fiyatları geçen yıla göre artış gösterdi. 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık fiyatı %102 artarak 3.950 TL oldu. Ancak CarrefourSA, 4. gün teslim edilecek hisseler için indirim uyguladı ve bu hisselerin fiyatını 3.800 TL'ye indirdi. En az 17 kilogram et garantisi verilen kıvırcık koçun fiyatı ise %76 artışla 3.450 TL olarak belirlendi. CarrefourSA'nın bu yılki fiyat politikası tüketicilere belirli bir ölçüde kolaylık sağlamayı hedefliyor.