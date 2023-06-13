A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Haziran 2023! A101 Perşembe indirimlerinde teknoloji ürünleri neler var? 12.000 marketi ile her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, bu hafta da birbirinden avantajlı teknolojik ürünleri tüketicilerin beğenisine sunacak. A101'in 15 Haziran 2023 ürünler kataloğuna ve indirimli teknoloji ürünlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

4K Ultra HD özelliğiyle öne çıkan TOSHIBA 55QA4263DT 55’’ Ultra HD QLED Android TV ile seyir zevkinizi katlayın. 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi, Bluetooth ve Wireless Display özelliklerini içerisinde barındıran bu QLED Android TV, dahili Wi-Fi özelliğiyle de kullanıcılarına YouTube, Netflix, Prime Video, Google Play ve Google Play Movies & TV uygulamalarına kolayca erişebilmelerine olanak sağlıyor. 3 yıllık Vestel garantisiyle birlikte satışa sunulan ürün, 11.999 TL’ye alıcılarını bekliyor.

Bu hafta A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa çıkan bir başka televizyon olan ONVO OV65351 65’’ Ultra HD Android Smart LED TV sayesinde ekran karşısında keyifli zamanlar geçirin. 4K Ultra HD görüntü kalitesi, dahili UHD uydu alıcısı, Android 11, Bluetooth, 4 çekirdekli işlemci, 1.5 GB RAM, 8 GB dahili hafıza, kablosuz görüntü aktarma, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, dahili Wi-Fi, 1000 Hz, HDR 10 ve DVB-T2/C yayın desteği gibi çeşitli özelliklere sahip bu televizyon, 2 yıllık Onvo garantisi, 10.499 TL’lik uygun fiyatı ve ücretsiz kurulum imkanıyla müşterilerle buluşuyor.

15 Haziran günü satışa çıkan 4K Ultra HD görüntü kalitesine sahip bir diğer yeni nesil televizyon TOSHIBA 50UA2263DT 50" Ultra HD Android TV, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, Chromecast, Bluetooth ve dahili Wi-Fi özelliklerini içerisinde barındırıyor. Bu kaliteli özelliklerinin yanı sıra YouTube, Netflix, Prime Video, Google Play ve Google Play Movies & TV uygulamalarına kolay erişim avantajını sizlere sunuyor. Yalnızca 7.999 TL fiyatındaki bu kaliteli televizyon, ücretsiz montaj imkânı ve 3 yıllık Vestel garantisiyle A101 mağazalarında yerini alıyor.

ONVO OV32100/OV32102 32’’ Uydu Alıcılı LED TV ise 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi, 200 Hz, dahili HD uydu alıcısı özellikleriyle, 2 yıllık Onvo garantisi ve 2.499 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Her Cebe Uygun Beyaz Eşyalar A101’de Yerini Alıyor

15 Haziran’dan itibaren A101 marketlerinde satışa çıkarılacak olan kaçırılmayacak beyaz eşya FLAVEL Beyaz Cam Ankastre Set 3’lü. 3 parçası da cam dış yüzeye sahip bu set içerisinde; 4 pişirme fonksiyonu, statik fonksiyon, alt ısıtıcı, elektrikli ızgara, küçük ızgara, mekanik kontrol, 80 L iç hacim ve 2 adet ön kapak cam özelliklerine sahip FLV 510 BF Fırın’ı, gaz emniyet sistemi, düğmeden ateşleme, doğal gazlı kullanıma uygun ve LPG dönüşümü ücretli özellikleriyle FLV 500 BO Ocak’ı ve 3 kademeli emiş gücüne, 2x3 W gücünde LED aydınlatmaya, opsiyonel karbon filtreye, alüminyum kaset filtreye, bulaşık makinesinde yıkanabilir filtreye ve 432 m³ emiş gücüne sahip FLV 520 BD Ankastre Davlumbaz’ı içerisinde bulunduruyor. 2 yıllık Flavel garanti kapsamı altındaki bu ürün, 8.599 TL fiyatıyla ve avantajlı olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

SEG CM 1212 E 12 kg Çamaşır Makinesi, gecikmeli başlatma, yorgan yıkama, ön ve 12 dakika hızlı yıkama özelliklerine, 1200 devir ve 12 kg yıkama kapasitesine sahip. Kaçırılmaması gereken bu makine, Vestel servis güvencesindeki 2 yıl garantisi ve 8.799 TL fiyatıyla A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de.

Değiştirilebilir kapı açılış yönüyle her yerde rahatça kullanabileceğiniz REGAL RGL CDRY 1101/DD143 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, 103 litre net hacmiyle ve 3 çekmeceli olmasıyla rahat ve pratik bir hizmet sunuyor. 2 yıl Vestel garantisine sahip bu 4 yıldızlı derin dondurucu, 2.799 TL olan uygun fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de sizleri bekliyor.

Hesaplı Teknolojik Ürünlerin Adresi A101

TECNO Pova Neo 2 Cep Telefonu, 6,82'' ekranı, 4 GB RAM’i ve 64 GB dahili hafızasıyla öne çıkıyor. 16 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip bu telefon, yüz tanıma, parmak izi okuyucu ve 7.000 mAh batarya özellikleriyle pratik ve kullanışlı bir hizmet sunuyor. Farklı renk seçenekleriyle satışa çıkan ürün, 2 yıllık garantisi ve 4.999 TL’lik cazip fiyatıyla A101 teknoloji raflarında yerini alıyor.

6.26" ekranı ile dikkatleri çeken ve bu hafta satışa sunulan REEDER P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu, 3800 mAh pil gücü ile uzun süre kullanım avantajı sağlıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dâhili hafızası sayesinde kullanışlı bir hizmet veren bu ürün, 8 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla da güzel anılar biriktirmeye imkân sunuyor. Yüz tanıma özelliği sayesinde kişisel veri güvenliğini üst düzeyde tutan bu kaçırılmayacak telefon, farklı renk seçenekleri, 2 yıl Reeder Türkiye garantisi ve yalnızca 2.599 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de bulunuyor.

18 saat pil ömrü, tek bir şarjla 5 saate kadar ve şarj kılıfla 18 saate kadar kullanım avantajını alıcılara sunan XIAOMI Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık ile müzik zevkini doyasıyla yaşayın. HD ses kalitesi ve çağrı gürültü azaltma, Bluetooth 5.2 ve hızlı eşleştirme, dokunmatik kullanım, IP54 toza ve suya karşı dayanıklılık özelliklerine sahip ürün, 349 TL’lik cazip fiyatı ve 2 yıl garantisiyle müzikseverleri bekliyor.

Telefonla konuşmayı ve müzik dinlemeyi keyifli hale getiren LENOVO HF130 Kulaklık, şık metal tasarımı, 3 farklı ebatta silikon kulaklık uçları ve dahili mikrofon özelliğinin yanında, 2 yıl garantisi ve 59,95 TL fiyatıyla satışa çıkıyor.

Sportif ve şık tasarıma sahip THULL Akıllı Saat, 1.86'’ IPS dokunmatik ekran, su ve toza karşı dayanıklılık, nabız ölçer, oksijen ölçüm ve 260 mAh batarya özellikleriyle, 2 yıllık garantisi ve 249 TL’lik fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

FLYING Metal USB Fan sayesinde yaz sıcaklıklarından kurtulun. Aşağı-yukarı 360 derece ayarlayabilme, sesiz çalışma, açma-kapama düğmesi ve Usb port olan cihazlarda kullanılabilme (Notebook&PC vb) özelliklerine sahip bu ürün, 2 yıllık garanti kapsamında ve sadece 59,95 TL fiyatında

Küçük Ev Aletlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar A101’de

ONVO OVFRY06 Yağsız Fritöz Airfryer sayesinde sağlıklı ve yağsız yemekler yapmak artık çok kolay. 8 litre hacimli ürün, 1800 W, 80-200 °C sıcaklık aralığı, 1-60 dk. zamanlayıcı aralığı, dokunmatik dijital kontrol paneli, ön ayarlı 8 pişirme modu, otomatik kapanma, hazır konumda sesli uyarı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir sepet özelliklerine sahip. 2 yıl garanti kapsamı altında bulunan bu Airfryer yalnızca 2.299 TL fiyatıyla beğenilere sunuluyor.

Şık ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan PHILIPS FC9323/07 Cyclone Süpürge ile gündelik ev temizliklerini kolayca yapın. TriActive başlık, EPA10 filtre sistemi, PowerCyclone 4 teknolojisi, 17,4 kPa, 1,5 L toz haznesi, aralık temizleme ve 750 W özelliklerine sahip ürün içerisinde küçük başlık aparatlarını da bulunduruyor. 2 yıllık garantisiyle ve 2.499 TL fiyatıyla satışa sunulan bu Cyclone süpürge A101 mağazalarında yerini alıyor.

Çay tiryakilerinin yüzü A101 sayesinde gülüyor. Bu hafta satışa sunulan HOMEND Royaltea Çay Makinesi, 1800 W, 1 L kapasiteli, dayanıklı Alman Schott cam demlik, sağlığa zararlı madde içermeyen Bisfenol A, 1,9 L su haznesi, çay filtresi, sıcak tutma sistemi, su/kireç filtresi ve susuz çalışmama emniyeti özelliklerine sahip. 2 yıl garanti kapsamında bulunan bu ürün, 599 TL’ye çay tüketmeyi sevenlerin dikkatini çekiyor.

Kahveseverleri de unutmayan A101, HOMEND Coffeebreak 5046H Filtre Kahve Makinesi ile müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Zaman ayarlama özelliği, 900 W, 40 dk. sıcak tutma özelliği, otomatik başlatma fonksiyonu, cam demlik, sıcak tutma tepsisi, 12 fincan kapasitesi, otomatik kapanma, damlama önleme özelliği, çıkarılabilir filtre, LCD ekran, su seviyesi göstergesi ve daha nice çeşitli özelliği sayesinde oldukça kullanışlı bu ürün, 999 TL fiyatı ve 2 yıllık garantisi ile kahvesiz asla yapamam diyenleri bekliyor.

Birbirinden işlevsel özellikleriyle KIWI KC8230 4’ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici’de bu hafta alıcılara sunuluyor. Sarımsak, biber, havuç, sebze, soğan, kuruyemiş ve kemiksiz et için ideal olan bu ürün; doğrama, dilimleme, soyma ve çırpma teliyle, paslanmaz çelik bıçak ve dilimleyici diskiyle, 200 ml haznesiyle, USB şarjlı ve kablosuz şık tasarımıyla ve 3.7 V, 1200 mAh özellikleriyle satışa çıkıyor. Satışına USB kablosu da dahil olan bu ürün, 2 yıllık garanti kapsamında ve 249 TL fiyatında bulunuyor.

Mutfakların pratik ve kullanışlı ürünü olan KIWI KHB 4415 Çubuk El Blender’ı, sessiz ve uzun ömürlü DC motor, ısıya dayanıklı, paslanmaz çelik bıçak ve blender başlığı, 300 W maksimum güç ile alıcıların beğenisine sunuluyor. 229 TL fiyatı ile hesaplı bir ürün olan el blender’ı 2 yıl garanti kapsamında yer alıyor.

Her Hafta Olduğu Gibi Bu Hafta Da Kişisel Bakım Ürünleri A101 Mağazalarında

KIWI KHS2076 Döner Başlıklı Saç Şekillendirici ile istediğiniz saç şekline kavuşun. Sağ ve sol seçim tuşu ile dönen otomatik fırça başlığı, 2 hız ayarı, soğuk kullanım ve 1000 W özellikleriyle satışa sunulan bu ürün, 2 yıllık garanti kapsamı altında ve 399 TL fiyatında.

FAKIR Exetrim Saç Sakal Kesme Makinesi ise ıslak ya da kuru kullanabilme kolaylığı, 60 dakikaya kadar kablosuz kullanabilme imkanı, 500 mAh, lityum-iyon pil, mıknatıs şarj soketi ile hızlı şarj (2 saat), LED ışıklı şarj göstergesi, paslanmaz çelik kesici bıçak (makas etkili), yıkanabilir-IPX5, ekstra geniş saç kesme başlığı, 4mm-6mm-12mm-16mm saç kesme tarağı, sağ ve sol favori şekillendirme tarağı, berber tarağı, temizleme fırçası ve bakım yağı olanaklarıyla, farklı renk seçenekleriyle, 279 TL fiyatı ve 2 yıllık garantisiyle bakımına önem verenler için satışa sunuluyor.

Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçakları, güçlü motoru ve ayarlanabilir bıçak uzunluğu koluyla alıcılarına kullanışlı bir deneyim sunan APRILLA AHC5011 Saç Kesme Makinesi’de bu hafta satışa çıkıyor. Berber tarağı, makas, temizleme fırçası, bıçak yağı, 4 ayrılabilir tarak (3/6/9/12 mm), koruma kapağı, kolay taşıma ve saklama için sert plastik kutuyu da içerisinde bulunduran bu ürün, 2 yıllık garantisi ve yalnızca 189 TL fiyatıyla A101 kişisel bakım reyonunda.

A101 Müzikseverleri Mutlu Etmeye Devam Ediyor

JWIN SDP-90 88 Tuşlu Piyano ile birbirinden güzel melodileri istediğiniz zaman çalın. 88 tuşlu piyano klavyeyi, 900 ton, 700 ritim ve 111 demo şarkıyı alıcılarına sunan bu ürün, LED ekran, 3 seviyeli tuş hassasiyeti, ses, transpoze, akor kontrolü, USB flash bellek girişi ve MP3 oynatma fonksiyonu, kayıt ve çalma, midi çıkış, stereo audio giriş/çıkış, 2 kulaklık girişi (Öğretmen-öğrenci), 17 kg ağırlık özelliklerinde ve 130,5 (L) *28 (W) *69 (H) cm ölçülerinde bulunuyor. Ana ünite, ahşap stant, adaptör, nota sehpası, sustain pedalı ilaveli avantajlarına da sahip tuşlu piyano, 2 yıllık garantisi ve 4.990 TL fiyatıyla A101’lerde yerini alıyor.

A101’e bu hafta JWIN JDD-2023 Dijital Davul Seti’de geliyor. 12 farklı davul modu, 10 örnek şarkı, 10 farklı vuruş içeren metronom, tempo ayarı (20-320 BPM), dayanıklı "hücresel örgü dokulu" davul yüzeyi, USB MIDI bağlantısı, Aux, kulaklık girişi, dijital göstergeli kontrol ünitesi, 4 adet davul pedi, 3 adet zil pedi, 2 adet davul pedalı, kolay kurulabilir stant ve alyan anahtarı, adaptör, kablo seti ve kulaklık ilaveli özellikleri sayesinde her parçayı kolayca çalabileceğiniz bu dijital davul seti, 2 yıllık garantisiyle ve 4.990 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Çocuğuma Ne Hediye Alacağım Diye Düşünenler Soluğu A101’de Alıyor

3 yaş ve üzeri için uygun DOLU Toy Factory 12V Akülü Araba, 12 V akü, otomatik fren sistemi, 50 kg maksimum taşıma kapasitesi, korna, MP3 çalar&radyo, amortisör, emniyet kemeri, kolay taşıma için çekme kolu, ön gövdede kilitli kaput, hareket halinde yanan ön farlar, kontak anahtarı, yan aynalar, 60,5 (y)x103 (b)x73 (a) cm ve uzaktan kumandalı gibi birbirinden çeşitli özelliklere sahip. 2 yıllık garantili ve 2.999 TL fiyatlı bu ürün sayesinde çocuklarınızın yüzleri gülecek.

A101 Evcil Hayvan Sahiplerini De Unutmuyor

A101 satışa sunduğu KIWI Pets KPPC10850 Evcil Hayvan Bakım Seti ile alıcılarına evlerinde rahatlıkla evcil hayvanlarına bakım yapabilme avantajını sunuyor. Seramik, körelmeyen bıçaklar, ayarlanabilir bıçak uzunluğu kolu özellikleriyle ve tarak, tırnak makası, tüy fırçası, törpü, bıçak bakım yağı, 2 kılavuz tarak (3/9 mm), makine temizleme fırçası, kolay taşıma ve saklama kutusuyla beraber satılan bu set; 2 yıl garantisi ve 249 TL’lik fiyatıyla hayvanseverleri bekliyor.

A101’e Bu Hafta Benzinli Moped Geliyor

APEC 49.4 CC Benzinli Moped, 2.1 kW güç üretebilen motor, sürekli değişken otomatik vites sistemi, elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi, ergonomik sürüş keyfi, 150 kg azami taşıma kapasitesi, düşük yakıt tüketimi, stabilite ve konfor sağlayan süspansiyon sistemi, 80 kg ağırlık, 5,3 litre yakıt tankı kapasitesi, iki kişilik oturma konumu, araç üzeri arıza tespit sistemi ve kask kancası özelliklerini içerisinde bulunduran, L1e-B sınıfı Avrupa Birliği tip onay belgeli, Euro 5 standardında B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilinen bu kaçırılmayacak ürün, 2 yıllık garanti kapsamında, 15 Haziran itibarıyla 19.490 TL’den A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor.