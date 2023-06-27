A101 Aktüel Katalog A101'de Bu Hafta İndirimli Aktüel Ürünler A101 29 Haziran Cuma İndirimleri Katalog. Bu hafta Cuma günü A101 mağazalarında satışa sunulacak ürünlerin listesi açıklandı. A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler arasında çeşitli seçenekler bulunuyor. A101 Aktüel Katalog A101'de Bu Hafta İndirimli Aktüel Ürünler A101 29 Haziran Cuma İndirimleri Katalogda neler var? A101'de bu hafta indirimli ürenler hangileri detayları haberimizde...

12.000 marketi ile her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, bu hafta da birbirinden avantajlı teknolojik ürünleri tüketicilerin beğenisine sunacak.

A101 Satışa Çıkardığı Cazip Fiyatlı Televizyonlar ile Yine Dikkatleri Çekiyor

29 Haziran günü A101 marketlerinde satışa sunulacak olan TOSHIBA 58QA4263DT 58’’ Ultra HD QLED Android TV ile ekran karşısında keyifli dakikalar geçirin. 12.999 TL’lik uygun fiyatıyla ve 3 yıllık Vestel garantisiyle öne çıkan bu televizyon içerisinde, 4K Ultra HD görüntü kalitesi, 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi, Bluetooth, Wireless Display ve dahili Wi-Fi özelliklerini bulunduruyor. Tüm bu kaliteli özelliklerine ek, YouTube, Netflix, Prime Video, Google Play ve Google Play & Movies uygulamalarına da kolayca erişim olanağını alıcılarına sağlıyor.

Bu hafta 4K Ultra HD görüntü kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken bir diğer televizyon TOSHIBA 55UA2263DT 55" Ultra HD Android TV ile seyir zevkini doyasıya yaşayın. 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, Chromecast ve Bluetooth özelliklerinin yanı sıra dahili Wi-Fi özelliğiyle de Google Play, Google Play Movies & TV, YouTube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına da kolay erişim ayrıcalığı sunuyor. 3 yıl Vestel garanti kapsamında bulunan bu yeni nesil televizyon sadece 10.499 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de tüketicileri bekliyor.

Birbirinden kaliteli özellikleriyle alıcılarına konforlu zaman olanağını sağlayan ONVO OV43250 43’’ Full HD Android Smart LED TV ise dahili HD uydu alıcısı, Android 11, 400 Hz, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, 1 GB RAM, 8 GB dahili hafıza, dahili Wi-Fi, Bluetooth, kablosuz görüntü aktarma ve 4 çekirdekli işlemci özelliklerini içerisinde barındırıyor. 4.999 TL fiyatında bulunan bu ürün, 2 yıllık Onvo garantisiyle A101 müşterilerine sunuluyor.

Bu hafta beğenilere sunulan bir başka televizyon ise ONVO OV32150 32’’ Uydu Alıcılı Android Smart LED TV. Dahili Wi-Fi, 200 Hz, 1 GB RAM, dahili HD uydu alıcısı, kablosuz görüntü aktarma, 4 çekirdekli işlemci, Android 11, 8 GB dahili hafıza, 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi ve Bluetooth özelliklerine sahip bu televizyon, 2 yıl Onvo garantisiyle ve 3.299 TL olan cazip fiyatıyla satışa çıkıyor.

Her Bütçeye Uygun Beyaz Eşyalar A101’lerde

29 Haziran’dan itibaren A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa çıkarılacak olan kaçırılmayacak beyaz eşya, 242 litre net hacme sahip SEG ST 283 Buzdolabı. Yiyecek ve içeceklerinizi güvenle muhafaza edebileceğiniz bu ürün içerisinde, 200 litre soğutucu hacmi, 42 litre dondurucu hacmi, statik soğutma sistemi, değiştirilebilir kapı açılış yönü, çift kapı, LED aydınlatma, 223 kWh/a enerji tüketimi gibi daha nice avantajlı özellikleri bulunduruyor. 2 yıl Vestel garanti kapsamında olan ve 6.499 TL fiyatındaki buzdolabı A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

10 kg yıkama kapasitesiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi ise 1200 devir, LED gösterge, çocuk kilidi, 15 program, hızlı ve ön yıkama gibi çeşitli özellikleri içerisinde bulunduruyor. 2 yıl Vestel garantisi ile yalnızca 7.899 TL’ye satışa sunulan ürün A101 mağazalarında sizleri bekliyor.

Birbirinden Kaliteli Teknolojik Ürünler A101 Marketlerinde Sizleri Bekliyor

128 GB dahili hafızası, 4 GB RAM’i ve 6.7" ekranıyla REEDER S19 MAX PRO 4 GB/ 128 GB Cep Telefonu bu hafta tüketicilerle buluşuyor. 5.000 mAh bataryasıyla uzun süreli kullanımı ve yüz tanıma özelliğiyle de güvenli kullanım avantajını sağlayan telefon, 48 MP arka ve 16 MP ön kamerasıyla güzel anıları biriktirme olanağı sunuyor. 2 yıl garanti kapsamında bulunan bu ürün, farklı renk seçenekleriyle ve 3.499 TL’lik cazip fiyatıyla A101 teknoloji raflarında yerini alıyor.

PHILIPS Micro USB Şarj Kablosu, 2 yıl garantisiyle birlikte 44,95 TL’ye, PHILIPS TYPE-C Şarj Kablosu ise 2 yıl garantisi ve 59,95 TL’ye satışa sunulmaktadır.

PHILIPS Şarj Kablosu USB-C/USB-C, senkronizasyon, şarj ve 1 metre özelliklerinin yanında, 2 yıl garantisiyle sadece 79,95 TL’ye alıcılarla buluşuyor.

ELITLED Uzaktan Kumandalı RGB Şerit LED ise 5 metre, farklı mod seçenekleri, dış cephe kullanımına uygun silikon kaplama, ışık şiddeti ayarlama özellikleriyle ve 85 TL olan fiyatıyla satışa çıkıyor.

Müzik dinlemekten keyif alanlar için oldukça kullanışlı bir ürün olan PHILIPS TAT1215BK Bluetooth Kulaklık, çağrı yönetimi, mikrofon ve akıllı eşleştirme özelikleriyle dikkat çekiyor. Kulaklık, kullanıcılara tek şarjla 6 saatlik oynatma imkânı sunarken, 3 saat konuşma süresi de sağlayarak sohbetleri daha keyifli hale getiriyor. Tamamen şarj edilmiş bir şarj kutusu ile ekstra 12 saat daha şarj süresi elde edilebilme olanağı sağlayan bu ürün, 2 yıl garantisi ve 479 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Şarj bitme endişesi olmadan vakit geçirmeye imkân sağlayan PHILIPS 10.000 mAh Powerbank ise 5 V/2,1 A ve 2 USB port özelliklerine sahip. 2 yıl garantisi, 249 TL fiyatı ve farklı renk seçenekleriyle bu ürün A101 marketlerinin teknoloji reyonlarında satışta.

Küçük Ev Aletlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar A101’de

A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de alıcılarla buluşan HOMEND 2506H Yağsız Fritöz AirFryer ile yağsız ve sağlıklı yemekler yapmak mümkün. Dijital LED dokunmatik ekran, 4,2 litre, 80-200 °C ayarlanabilir sıcaklık, otomatik kapanma, zaman ayarı, 8 farklı pişirme fonksiyonu, aşırı ısınma koruması ve buz çözdürme özelliğiyle alıcıların sağlıklı beslenmesine olanak sağlayan bu kaçırılmayacak ürün, 2 yıllık garanti kapsamında ve 1.799 TL fiyatında.

4 fonksiyonlu olmasıyla kullanıcılarına pratik ve kullanışlı bir hizmet sunan SIMFER M3483 Midi Fırın, 34 L, 90 dk. programlanabilen mekanik saat, termostatlı ısı kontrol sistemi özellikleriyle ve 1 yuvarlak, 1 kare emaye tepsi ve özel tasarım tel ızgarasıyla dikkatleri çekiyor. 2 yıllık garanti kapsamında bulunan ürün, 899 TL fiyatıyla A101’lerde yerini alıyor.

Bu hafta A101’de SAREX SR5011 Soft Clean Dikey Elektrikli Süpürge de satışa sunuluyor. 800 W motor gücü, elde veya dikey kullanım imkânı, 5 m kablo boyu, multi filtreleme sistemi, yıkanabilir bez filtre, çıkarılabilir metal boru ve 1L toz haznesi ile oldukça kullanışlı bu ürün, 3 yıl garanti kapsamında 489 TL’den A101 mağazalarında satışa sunuluyor.

1,7 L su ısıtıcı kapasitesi bulunan KIWI KK3330 Çelik Kettle, paslanmaz çelik gövde ve ısıtma elemanı, 360 derece kablosuz kullanım, susuz çalışmama emniyeti, 1800 W gibi çeşitli özellikleriyle, 2 yıl garantisiyle ve yalnızca 239 TL fiyatıyla satışta.

Çıtır çıtır tostlar yapabileceğiniz ARZUM AR2037 Mistost Tost Makinesi, 1800 W, 180o açılabilen üst gövde, çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz ısıtıcı plakalar, 3 kademeli ısı ayar düğmesi ve daha nice özellikleri ile kahvaltılarınızın vazgeçilmezi haline geliyor. 4 yıllık Arzum garantisindeki bu ürün, A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de 799 TL’ye sizleri bekliyor.

KIWI KKS1103 Dijital Bagaj Tartısı ise 50 kg kapasite, yüksek hassasiyetli sensörler ve 100 g hassasiyet özellikleriyle, 2 yıllık garantisi ve 79,95 TL fiyatıyla haftanın ürünleri arasında yerini alıyor.

Yüksek hassasiyetli gerinim ölçerli sensör sistemi ile donatılan KIWI KKS1170 Hassas Terazi, 200 g kapasite, 0.01 g hassasiyet, toplama işlevi ve dara işlevi özelliklerini içerisinde bulunduruyor. 2 adet AAA pille çalışan bu ürün, 2 yıllık garantisi ve 99,95 TL fiyatıyla kaçırılmayacak ürünler arasında bulunuyor.

Kişisel Bakımına Özen Gösterenler Soluğu A101’de Alıyor

KIWI ABS1084 Akıllı Banyo Baskülü sayesinde formunuzu koruyun. 180 kg maksimum ağırlık kapasitesi, vücut yağı, vücut suyu, kas, kemik ve vücut kitle indeksi, çoklu kullanıcı ekranı ve aile yönetimi, temperli ve emniyetli cam yüzey özelliklerine sahip olan ve 3 adet AAA pille çalışan ürün, 2 yıllık garanti kapsamı altında ve 239 TL fiyatında.

Şık ve kullanışlı tasarımlıyla APRILLA AHC 5007 Saç Kesme Makinesi de bu hafta A101 marketlerinde yerini alıyor. Güçlü pivot motoru, ayarlanabilir bıçak uzunluğu ve kendini bileyen bıçakları ile kolay kullanıma sahip olan makine, 4 adet kılavuz tarağı, fırçası, bakım yağı, makası ve çantası ile satılıyor. Kaçırılmaması gereken bu ürün, 2 yıl garantisi ve 179 TL fiyatıyla kişisel bakımına dikkat eden erkeklerle buluşuyor.

A101 Bu Hafta Elektrikli Motorlu Bisikleti Satışa Sunuyor

A101 bu hafta VOLTA VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet’i alıcılarla buluşturuyor. U: 1820 mm, G: 640 mm, Y: 1100 mm boyutlarında olan ve 25 km/h azami hız, 220 W motor gücü, kilitli ve taşınabilir paket batarya, 48V 22Ah batarya kapasitesi, 6-8 saat şarj süresi, 52 km menzil, 75 kg (batarya dahil) ağırlık, dijtal gösterge, ön hidrolik fren sistemi, VRLA JEL batarya tipi, LED park lambaları, konforlu koltuk, geniş koltuk altı bagaj hacmi, pedal destek asistanı, alüminyum alaşım jantlar, ön/arka süspansiyon sistemi, USB şarj imkânı, ön ceplik, arka taşıma platformu, L1e-A Avrupa Birliği Tip Onay belgeli ve Euro 5 performans seviyesi özelliklerine sahip ürün, 2 yıllık garantisi ve 12.490 TL fiyatıyla, A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

110 dB yüksek ses seviyesine sahip Motosiklet Alarmlı Hatırlatma Kablolu Disk Kilidi ise hatırlatma kablolu, su geçirmez yapı, çelik gövdesi ile kırılma ve çatlamaya dayanıklı özelliklere sahiptir. Anahtarı set içinde mevcut olan bu ürün, 259,95 TL’lik fiyatıyla yedek anahtarı ile verilmektedir.