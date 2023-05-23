A101, 25 Mayıs günü satışa sunduğu HI-LEVEL 50" Ultra HD Android Smart LED TV ile ekran karşısında keyifli zamanlar geçirmeye imkân sağlıyor. 4K Ultra HD görüntü kalitesine sahip bu televizyon, dahili UHD uydu alıcısı, 1000 Hz, dahili Wi-Fi, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, 2x8 W ses çıkışı, Wireless Display, Ethernet Rj 45 ve S/PDIF dijital ses çıkışı özelliklerini de içerisinde bulunduruyor. 2 yıl Sunny garantisiyle ve ücretsiz montaj avantajıyla satışa çıkan ürün, sadece 5.999 TL’ye A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de müşterilerle buluşuyor.

Bu hafta müşterilere sunulan bir diğer televizyon ise ONVO OV32150 32’’ Uydu Alıcılı Android Smart LED TV. Dahili Wi-Fi, 1 GB RAM, dahili HD uydu alıcısı, kablosuz görüntü aktarma, 4 çekirdekli işlemci, Android 11, 8 GB dahili hafıza, 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi ve Bluetooth özelliklerine sahip bu televizyon, 2 yıl ONVO garantisiyle ve 2.799 TL olan fiyatıyla satışa çıkıyor.

Birbirinden kaliteli özellikleriyle alıcılarına konforlu zaman olanağını sağlayan ONVO OV43250 43’’ Full HD Android Smart LED TV ise dahili HD uydu alıcısı, Android 11, 400 Hz, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, 1 GB RAM, 8 GB dahili hafıza, dahili Wi-Fi, Bluetooth, kablosuz görüntü aktarma ve 4 çekirdekli işlemci özelliklerini içerisinde barındırıyor. 4.299 TL fiyatında bulunan bu ürün, 2 yıllık Onvo garantisiyle satışa sunuluyor.

Dahili HD uydu alıcılı TOSHIBA 32W2163DT/ 32W2163DT/2 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV’de A101 mağazalarında sizleri bekliyor. 2 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi ve Wireless Display özelliklerine sahip bu televizyon, dahili Wi-Fi özelliğiyle de kullanıcılarına Exxen, YouTube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına kolayca erişim avantajını sunuyor. 3 yıl Vestel garanti kapsamında bulunan ürün, 3.899 TL olan cazip fiyatıyla haftanın kaliteli televizyonları arasında yerini alıyor.

25 Mayıs’tan itibaren A101 marketlerinde satışa çıkarılacak olan kaçırılmayacak beyaz eşya, 10 kg yıkama kapasitesiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi. 1200 devir, LED gösterge, çocuk kilidi, 15 program, hızlı ve ön yıkama gibi çeşitli özellikleri içerisinde bulunduran bu çamaşır makinesi, 2 yıl Vestel garantisi ile yalnızca 6.799 TL’ye A101 mağazalarında sizleri bekliyor.

SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 12 kişilik bulaşık yıkama özelliğiyle kalabalık sofralarda endişesiz dakikalar yaşanmasına imkân sağlıyor. Ön yıkama, yarım yük yıkama, 30 dakikalık hızlı yıkama, 50 dakika süper yıkama gibi 6 farklı programı olan makinenin, zaman erteleme ve çocuk kilidi gibi birçok özelliği de bulunuyor. Pratik ve rahat kullanım olanağı sunan bu bulaşık makinesi, 2 yıl Vestel garantisi ve 5.699 TL fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

242 litre net hacme sahip SEG ST 283 Buzdolabı ile yiyecek ve içeceklerinizi güvenle muhafaza edin. 200 litre soğutucu hacmi, 42 litre dondurucu hacmi, statik soğutma sistemi, değiştirilebilir kapı açılış yönü, çift kapı, LED aydınlatma, 223 kWh/a enerji tüketimi gibi daha nice avantajlı özellikleri bulunan bu ürün, 2 yıl Vestel garantisi ve 5.799 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de alıcıların beğenisine sunuluyor.

FLAVEL FLV 1003 3 Çekmeceli Dondurucu ise 95 litre kullanılabilir hacim, statik soğutma sistemi, değiştirilebilir kapı yönü, 3 çekmece (1 çekmece + 2 flape kapak), 209 kWh/a yıllık enerji tüketimi, 37 dBA ses seviyesi gibi çeşitli özelliklere sahip. Bu kaliteli ürün 2 yıllık Flavel garantisi ve sadece 2.899 TL fiyatıyla haftanın kaçırılmayacak beyaz eşyaları arasında bulunuyor.

Evinizde 7/24 taze, sağlıklı ve lezzetli su içebileceğiniz HYUNDAI EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı, mutfak tezgâhı altında minimum yer kaplayan tasarımıyla dikkatleri çekiyor. %100 doğal mineral içeren alkali ve detox filtre ile yüksek pH seviyesinde su üretimi, elektrik gerektirmeyen ekonomik sistem, 5 litre/saat kapasite ile yüksek performans, 6-12 ay filtre ömrü gibi çeşitli özellikleri bulunan bu su arıtma cihazı, 2 yıl garantisi ile sadece 1.999 TL fiyatıyla kaçırılmayacak fırsatlar arasında bulunuyor.

A101’de bu hafta GOODWEST Beyaz Cam Ankastre Set 3’lü de alıcıların beğenisine sunuluyor. Bu set; kolay çıkarılabilir çift cam, A sınıfı enerji, 3 pişirme fonksiyonu, 75 L iç hacim, fırın içi aydınlatma lambası, 1 tepsi, 1 ızgara, 9 cm ön panel ve mekanik kontrol düğmeleri özelliklerine sahip GW1814 BEYAZ FIRIN’ı, 3 kademeli kontrol paneli, 60 cm genişlik, basmalı push button, 450 m³/h, halojen aydınlatma, 56 dBA ses seviyesi ve beyaz renk özelliklerine sahip GW 1812 DAVLUMBAZ’ı ve son olarak da; 4 gözü gazlı, doğalgaz ve LPG uyumlu, gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme, emaye ızgara, temperli beyaz cam ve yüksek verimli yanış özelliklerine sahip GW1813 BEYAZ CAM OCAK’ı içerisinde bulunduruyor. Ocağı doğalgaza uyumlu ve LPG dönüşümü ücretli olan bu kaçırılmayacak set, ücretsiz kurulum imkanıyla birlikte 2 yıl garanti kapsamı altında ve yalnızca 4.199 TL fiyatında.

CE belgeli ve Avrupa standartlarına uygun MARIN BOAT 4,95 M Samba Deluxe Kamaralı Fiber Tekne, dıştan takma motor takılabilir, A sınıfı tekne, C sınıfı dizayn, 4,95 m tekne boyu, 2,15 m tekne genişliği, 1,00 m küpeşte yüksekliği, 70 cm iç yüksekliği, 500 kg motorsuz ağırlığı, 900 kg taşıma kapasitesi, 7 kişilik, 5 dolap sayısı, 50 litre su tankı kapasitesi, 185 cm uzunluk, 165 cm genişlik, 130 cm kamara yüksekliği, 30 hp ile 60 hp arası önerilen motor gücü ve çeşitli aksesuar gibi özellikleri bulunan ürünün satışına motor dahil değildir. 2 yıllık garanti kapsamındaki bu tekne, 133.900 TL fiyatı ile A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de denizin keyfini doyasıya çıkarmak isteyenlerle buluşuyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi