Türkiye sermaye piyasalarının öncü ve köklü kuruluşlarından olan ve Borsa İstanbul’da işlem hacminde ilk 10 aracı kurumdan biri olarak öne çıkan A1 Capital, gücünü yatırımcılarla paylaşarak büyümesini sürdürüyor. Mevcut 100 milyon TL nominal değerli sermayesini 35 milyon TL artırma ve halka arz etme kararı alan şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) almış olduğu onayla halka arzını gerçekleştirecek ve halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını sermaye piyasalarının güçlendirilmesi ve A1 Capital’in kârlılığının daha da yukarı çıkartılması için kullanacak.

“Halka arz ile A1 Capital’in başarılı finansal sonuçlarına

yatırımcılarımızı da ortak etmek istiyoruz”

Gerçekleştirecekleri halka arz süreciyle sermaye piyasalarına kaynak sağlamak istediklerini söyleyen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Öncelikle halka arzımızı tamamen sermaye artırımı olarak planladık. Halka arzdan sağlanacak kaynağın tamamı şirketimiz tarafından kullanılacaktır. Biz A1 Capital olarak mevcut durumda sermaye piyasalarımıza 1 milyar TL’nin üzerinde fon sağlamaktayız. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın da tamamını yine sermaye piyasalarımıza kaynak sağlamak amacıyla kullanmayı planlamaktayız. Hem A1 Capital’in kârlılığının daha da yukarılara çıkması hem sermaye piyasalarımızın ihtiyaç duyduğu likiditenin temini hem de A1 Capital’in başarılı finansal sonuçlarına yatırımcılarımızı da ortak edebilmek açısından halka arzın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

“Teknolojik yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz”

Bir yıl önce yaklaşık 300 milyon TL seviyesinde olan şirket öz kaynaklarının şu an 1 milyar TL’ye yaklaştığını söyleyen Esenpak, “2021’de 109 milyon lira olan kâr rakamımız, 2022’de 571 milyon liraya yükseldi. 2022 yılını çok güzel bir büyüme ile geçirdik. Yurt içi piyasalarda olduğu gibi yurt dışı piyasalarda da müşteri işlemlerine aracılık etme hedefimiz doğrultusunda teknolojik yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz. 2022 yılında yakaladığımız büyüme başarısını, bu yılın sonunda da devam ettirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.