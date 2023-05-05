A Vitamini Nedir?

A vitamini, diğer adıyla retinol, insan sağlığı için oldukça önemli olan bir grup yağda çözünen bileşiğin genel adıdır.

A Vitamini Faydaları Nelerdir?

-Göz sağlığı için çok önemlidir. Havuç içerisinde yoğun olarak bulunduğu için tüketimi önerilir.

-Proteine dönüşen bir vitamindir. Bu yüzden kemik sağlığı için önemli bir yere sahiptir.

-Bağışıklık sisteminin güçlendirir.

-Mide ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Kuru ve hassas ciltlerde A vitamini ciltte oluşan pullanmaların önüne geçer. Özellikle kış aylarında gerçekleşen kurulukların giderilmesinde yardımcı olur.

-Ciltte meydana gelen kırışıklıklar ve lekelerin azalmasında yardımcı olur. Ciltte yaşa bağlı kaybolan elastikiyeti geri kazandırır.

-Saç dökülmesinin durmasını engeller. Saç derisinde meydana gelen kuruma ile birlikte başlayan kepeklenme sorunları A vitamini ile ortadan kaldırılabilir.

A Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

Beyaz peynir, ton balığı, somon, maydanoz, pırasa, mercimek, ıspanak, pazı, kavun, karpuz, yeşil ve kırmızı biber, domates, maydanoz, brokoli, patates, bezelye, kırmızı biberde A vitamini bulunur. En yüksek A vitaminine sahip besin ise havuçtur.

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