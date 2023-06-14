A Town Called Malice oyuncuları kimler? 2023 dizilerinden A Town Called Malice merak uyandıran bir dizi. Peki A Town Called Malice dizi konusu ne? Acaba A Town Called Malice çekim yerleri neresi? A Town Called Malice nerede çekildi? 2023 yapımı A Town Called Malice dizisi oyuncuları

A Town Called Malice oyuncuları kimler?

80'lerin ganster filmleri gibi bir havaya sahip olan A Town Called Malice dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sekiz bölümlük dizi, İngiltere'yi yeni bir başlangıç ​​için terk eden Londralı bir suç ailesini konu alıyor. Canlı 80'ler ortamı ve etkileyici pop müzikleri arasında ilginç bir suç ve mafya dizisi sizi bekliyor.

A Town Called Malice oyuncuları ve karakterleri

Gene karakteriyle başrolde Jack Rowan karşımıza çıkıyor. Gene, Lord ailesinin en küçük oğludur ve bu yüzden herkes onu hafife alıyor. Ama zekası ile Lord ailesi için önemli bir yere gelecek. Jack Rowan daha önce Born To Kill'deki Sam rolüyle tanındı. Yakışıklı oyuncu Peaky Blinders'ta Bonnie olarak karşımıza çıkmıştı.

Lord'un en küçük oğlu Gene ile nişanlı olan Cindy rolünü ise Tahirah Sharif oynuyor. Tahirah Sharif daha önce Waterloo Road'da öğrenci Carrie Nortonrolünde karşımıza çıktı. 2020'de Netflix'in The Haunting of Bly Manor yapımına kahya Rebecca Jessell olarak katıldı. Sonrasında ise Netflix'in A Christmas Prince üçlemesinde Melissa olarak rol aldı.

Jason Flemyng ise karşımıza Albert olarak çıkacak. Usta oyuncuyu Kapışma, Taşıyıcı 2, Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi, X-Men: Birinci Sınıf gibi filmlerden hatırlıyoruz. Dizideki oyuncular ve karakterleri şöyle:

Jack Rowan / Gene Lord

Tahirah Sharif / Cindy Carter

Jason Flemyng / Albert Lord

Martha Plimpton / Mint Ma Lord

Lex Shrapnel / Leonard Lord

Daniel Sharman / Kelly Lord

George Jaques / Anthony Lord

Eliza Butterworth / Carly Lord

Leanne Best / Detective Inspector Lindsay

Josh Tedeku / Eddie Carter

Dougray Scott / Uncle Tony

Marcelo Converti / Mayor César Cabrol

Bruno Sevilla / Officer Alfonso

Yassine Fadel / Metin

Coen Bril / Luuk

Ramiro Blas / Ernesto

Melina Matthews / Lola

Ana Santos / Manuela

Sarah Shahin / Amira

José Luis Ferrer / Diego

A Town Called Malice dizi konusu

Lord ailesi, mafya ailesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve hikayemiz 1980'lerde geçiyor. 1980'lere gelindiğinde, Lord ailesi suç dolu altın çağını geride bırakmıştı ama bu onun için nostaljik olmadıkları anlamına gelmez. Ailenin en küçüğü Gene, zekasını ve öldürme içgüdülerini fark edemeyen ailesi tarafından görmezden gelindiğini ve görmezden gelindiğini hisseder. Bir çete savaşından kıl payı kurtulan Gene ve nişanlısı Cindy, tutuklanmaktan kurtulmak için İspanya'nın Costa del Sol kentine kaçarlar ve kendilerini yerel yeraltı dünyasının içinde bulurlar ve umutsuzca beladan uzak durmaya çalışırlar. Lordların geri kalanı Costa del Sol'da onlara katılıp en iyi suç köpekleri olarak altın günlerini geri almaya çalıştıklarında işler daha da kızışıyor.

A Town Called Malice çekim yerleri

1980'lerde geçen dizide, Lord ailesi suç dolu parlak günlerinin peşinde İngiltere'yi terk eder ve İspanya'nın Costa del Sol kentine göç eder. Dizinin pek çok sahnesi Tenerife'de çekildi. Hikayeni İngiltere'de geçen kısımları için bazı sahneler Londra'da çekildi. A Town Called Malice dizisindeki ev nerede diye çok merak ediliyor. Dizideki ev Tenerife'deki El Balito diye bilinen yerde bulunuyor.