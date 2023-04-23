A Sınıfı Ehliyeti Olanlar Hangi Araçları Kullanır?

Motosiklet ehliyeti almak istiyorsanız A sınıfı ehliyet almanız sizin için faydalı olacaktır. Çünkü A sınıfı ehliyet tüm motor gruplarını kapsamaktadır.

A Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı Kaçtır?

A sınıfı ehliyet alabilmek için kişinin 24 yaşını tamamlamış olması gerekir. Eğer 24 yaşından küçükseniz, A sınıfı ehliyet alamazsınız. Ayrıca A sınıfı ehliyet almanın tek şartı bu değildir. Bu ehliyeti alabilmek için önce başka koşulları da yerine getirmiş olmanız gerekmektedir. Eğer 24 yaşından büyükseniz, doğrudan A sınıfı ehliyet almak için başvuru yapabilirsiniz. Fakat 24 yaşında değilseniz, A sınıfı ehliyet almak için en az 2 yıl boyunca A2 sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekir. Sonrasında A sınıfı ehliyet alabilirsiniz.

A sınıfı ehliyet alırken sizden istenen diğer şartlar ise şu şekildedir:

-En az ilkokuldan mezun olmuş olmak gerekir.

-Motosiklet kullanmaya engel bir sağlık sorununuzun olmaması gerekir.

A2 Sınıfı Ehliyette Yaş Sınırı Nedir?

A2 sınıfı ehliyetin alınabilmesi için 18 yaşının doldurulmuş olması gerekmektedir. Dolayısıyla 18 yaşını dolduran kişiler, A2 sınıfı için sürücü belgesi başvurusunda bulunabilmektedir.

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