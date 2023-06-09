EURO 2024 Elemeleri D Grubu'na Ermenistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, 2. maçında favori Hırvatistan'la karşılaştı. Bursa'da Modric önderliğindeki rakibine 2-0 kaybeden Ay Yıldızlılar, liderliği kaptırdı. Stefan Kuntz yönetimindeki Milliler, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Kritik maçlar öncesi aday kadro açıklandı. Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu,

Orta saha - forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Keran Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok ve Umut Nayır...