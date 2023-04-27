Ankara THF Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-14 önde kapatan Portekiz, karşılaşmayı 37-35 kazandı. Millilerimiz gruptaki son maçını 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanacak.
Salon: THF Spor Kompleksi
Türkiye: Taner Günay, (Mehmet Emre - 1), Doruk Pehlivan (2), Baran Nalbatoğlu (1), Samet Kanberoğlu (4), Koray Ayar (4), Çetin Çelik, İbrahim Halil Öztürk (5), Eray Karakoç (1), Ramazan Döne (6), Alper Aydın (3), Fatih Çalkamış (1), Sevket Yağmuroğlu (1), Gökay Bilim, Harun Enis Hacoğlu (4), Ali Durmuş Tıngır (2),
Portekiz: Gustavo Capdevilla, (Diogo Valerio), Tiago Sousa (1), Miguel Soares Martins (8), Andre Gomes (2), Salvador Salvador (4), Patricio Fabio Lopes (6), Antonio Pinto Aires (6), Marie Da Silva, Francisco Tavares (5), Joaquin Nazaré (1), Ricardo Marinho (2), Andre Sousa (1), Pedro Oliveira, Ricardo Brendau (2)
Kırmızı Kart: Doruk Pehlivan (Türkiye)
İki Dakika Cezası: Koray Ayar, Doruk Pehlivan (2), Çetin Çelik, Fatih Çalkamış (2), Alper Aydın (Türkiye); Patricio Fabio Lopes, Pedro Oliveira (Portekiz)
ANKARA (İGFA)