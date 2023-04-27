Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

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Portekiz: Gustavo Capdevilla, (Diogo Valerio), Tiago Sousa (1), Miguel Soares Martins (8), Andre Gomes (2), Salvador Salvador (4), Patricio Fabio Lopes (6), Antonio Pinto Aires (6), Marie Da Silva, Francisco Tavares (5), Joaquin Nazaré (1), Ricardo Marinho (2), Andre Sousa (1), Pedro Oliveira, Ricardo Brendau (2)

Ronaldo yaptığı son hareketle Suudi taraftarların sabrını taşırdı

Ronaldo yaptığı son hareketle Suudi taraftarların sabrını taşırdı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanacak.

Ankara THF Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-14 önde kapatan Portekiz, karşılaşmayı 37-35 kazandı. Millilerimiz gruptaki son maçını 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.