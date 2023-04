Cazip Fiyatlı Toshiba Marka Televizyonlar A101’de

4K Ultra HD görüntü kalitesi ve dahili Wi-Fi özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken TOSHIBA 65UL2163DT/2 65’’ Ultra HD Smart TV, 3 adet HDMI, 2 adet USB, Wireless Display özelliklerine sahip. YouTube, Exxen, Netflix ve Prime Video uygulamalarına da kolay erişim imkânı sunan bu yeni nesil televizyon 3 yıllık Vestel garantisiyle ve 12.199 TL fiyatıyla bu hafta satışta.

4K Ultra HD görüntüsüyle öne çıkan bir başka televizyon TOSHIBA 50UL2163DT/2 50" Ultra HD Smart TV, 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi ve Wireless Display gibi kaliteli özelliklerinin yanında, dahili Wi-Fi özelliğiyle de alıcılarına YouTube, Netflix, Prime Video ve Exxen uygulamalarına kolayca erişim olanağı sağlıyor. 3 yıl Vestel garantisi ve 7.399 TL fiyatı bulunan bu televizyon ücretsiz montaj imkanıyla A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor.

Bu hafta alıcıların beğenisine sunulan bir diğer Toshiba marka televizyon ise TOSHIBA 32W2163DT/2 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV. Dahili HD uydu alıcısı, dahili Wi-Fi, Wireless Display, 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişine sahip. Kolaylıkla erişebileceğiniz Exxen, YouTube, Netflix ve Prime Video uygulamalarını da içerisinde barındıran bu kaçırılmayacak televizyon 3 yıllık Vestel garantisinin yanında 3.799 TL’lik uygun fiyatıyla sizleri bekliyor.

Kaliteli Beyaz Eşyalar A101 Marketlerinde Yerini Alıyor

13 Nisan’dan itibaren A101 marketlerinde satışa çıkarılacak olan kaçırılmayacak beyaz eşya THOR Inox Ankastre Set alıcılarını bekliyor. Otomatik ateşleme, otomatik gaz kesme, emaye ızgaralar, 4 adet gazlı göz ve doğalgaz gaz tipi (LPG dönüştürücü dahil) özellikleriyle Paslanmaz Çelik Gazlı Ocak. Mekanik kontrol düğmeleri, mekanik zamanlayıcı, Cyrstal Clean emaye kaplı iç yüzey, 6 pişirme programı, 65 L kapasite, iki camlı çıkarılabilir kapak, standart aydınlatma, 1 derin tepsi, 1 ızgara, fan destekli pişirme, A enerji sınıfı özellikleriyle Multifonksiyonel Fırın. Tuşlu kontrol düğmeleri, 3 farklı hız konumu, alüminyum filtre, serbest hava emiş gücü 400 m³/h, 56 dB ses seviyesi, dekoratif LED aydınlatma, 47 dB ses seviyesi, D enerji seviyesi özellikleriyle Duvar Tipi Davlumbaz’ı içerisinde barındıran bu kaçırılmayacak set 2 yıl Teka garantisi ve kurulum dahil yalnızca 7.599 TL olan cazip fiyatıyla yüzleri güldürüyor.

Haftanın bir diğer cazip fiyatlı beyaz eşyası ise 1000 devirli ve 9 kg yıkama kapasiteli SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi. 15 program, çocuk kilidi, hızlı yıkama, ön yıkama, LED gösterge ve zaman geciktirme özelliklerine sahip. Yüksekliği 85 cm, genişliği 60 cm ve derinliği 58 cm olan ürün 2 yıllık Vestel garantisi ve 6.899 TL fiyatıyla A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de alıcılarını bekliyor.

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi, 6 program, 12 kişilik yıkama kapasitesi, leke tutmayan Inox, LED gösterge, hızlı 30 dk./40o C, eko program, süper 50 dk./65oC, hijyen 70oC, yoğun 70oC, ön yıkama, 54 dB ses seviyesi, 258 kWh/yıl enerji tüketimi, çocuk kilidi, zaman erteleme ve yarım yük yıkama opsiyonuna sahiptir. Ayrıca 2 yıllık Vestel garantisi de bulunan bulaşık makinesi, 6.899 TL olan hesaplı fiyatıyla A101’lerde ve a101.com.tr’de.

Birbirinden işlevsel özellikleri içerisinde bulunduran SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı ise 471 L net hacim, leke tutmayan Inox, çift kapı, 356 L soğutucu net hacim, 115 L dondurucu net hacim, 8kg/24 saat dondurma kapasitesi, 332 kWh/a yıllık enerji tüketimi, 43 dB ses seviyesi, yan duvarda LED aydınlatma ve elektronik ekran özelliklerine sahip. Yüksekliği 186 cm, genişliği 70 cm ve derinliği 71,2 cm olan bu kaliteli ürün 2 yıllık Vestel garantisi ile 12.199 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

Her yerde kullanıma uygun FLAVEL FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı A101 marketlerinde alıcıları ile buluşmayı bekliyor. 73 L soğutucu ve 12 L dondurucu olarak toplamda 85 L hacme sahip bu ürün, sebzelik bölümü, gövde içi sıcaklık ayarı ve 133.04 kWh/a olan yıllık enerji tüketimi özellikleriyle kullanıcılarına konforlu bir hizmet ayrıcalığı sunuyor. Değiştirilebilir kapı yönü ile her yere yerleştirilebilen buzdolabı, 2 yıllık Flavel garantisi ve sadece 2.899 TL olan fiyatıyla kaçırılmayacak beyaz eşyalar arasında yerini alıyor.

Her Bütçeye Uygun Teknolojik Ürünler Bu Hafta Da A101’de

4 GB RAM, 6.5'' HD+ ekran ve 128 GB dahili hafızasıyla bu haftanın dikkat çeken bir diğer ürünü REEDER S19 Max 4/128 GB Cep Telefonu. 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla en güzel anılarınızı biriktirmenize olanak sağlayan bu ürün, yüz tanıma ve 3950 mAh pil kapasitesiyle oldukça kullanışlı bir hizmet sunuyor. 3.199 TL fiyatıyla, 2 yıl Reeder Türkiye garantisiyle ve farklı renk seçenekleriyle A101 market raflarında ve a101.com.tr’de sizlerle buluşmayı bekliyor.

15.6” HD ekranı, 4 GB RAM ve 128 GB disk kapasitesiyle LENOVO N4120 4/128 GB Notebook ise Windows 11, Intel Celeron N4120 işlemci, Intel UHD Graphics 600 ekran kartı, Cloud Grey renk, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2, 1x USB-C 3.2, 1,54 kg gibi çeşitli özellikleri içerisinde barındırıyor. 2 yıl Lenovo Türkiye garantisi bulunan notebook, satışına ek 3 aylık Lenovo Game Pass hediyesiyle birlikte sadece 5.499 TL’ye A101 mağazalarında müşterilere sunuluyor.

Önemli dosyaları, fotoğrafları ve müzikleri WD 2 TB Harici Hard Disk ile güvenle saklamak artık çok kolay. 2,5” ebadında, USB 3.0 performans gücüne sahip bu ürün, 2 yıl garantisiyle birlikte A101 marketlerinin teknoloji reyonlarında 1.199 TL’ye satışa çıkıyor.

En güzel anılarınızı ve önemli dosyalarınızı güvenle saklayabileceğiniz bir başka ürün HI-LEVEL 64 GB USB Bellek, mini OTG ve hafif tasarımıyla kullanışlı bir hizmet sunuyor. OTG desteği olan cihazlar ile uyumlu olan bu USB bellek, 2 yıl garantisi ve yalnızca 89,95 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Her Evde Olması Gereken Küçük Ev Aletleri A101’lerde Tüketicileri Bekliyor

HOMEND 2506H Yağsız Fritöz AirFryer ile yağsız ve sağlıklı yemekler yapmak mümkün. Dijital LED dokunmatik ekran, 4,2 litre, 80-200 °C ayarlanabilir sıcaklık, otomatik kapanma, zaman ayarı, 8 farklı pişirme fonksiyonu, aşırı ısınma koruması ve buz çözdürme özelliğiyle alıcıların sağlıklı beslenmesine olanak sağlayan bu kaçırılmayacak ürün 2 yıllık garanti kapsamında ve 1.499 TL fiyatında.

A101, bu hafta KIWI KTM 2910 Çay Makinesi ile çay tiryakilerinin yüzünü güldürüyor. 2200 W motor gücü, 1,8 L su ısıtıcısı, 0,9 L cam demliği ile keyifli sohbetleri de beraberinde getiren bu ürün, çıkarılabilir paslanmaz filtreye ve gizli rezistansa sahip. Su ısıtıcı ya da çay makinesi olarak kullanabilen makine 2 yıl garantisiyle 499 TL.

HOMEND Handmaid El Blender Seti, 1700 W, el blender'ı, doğrayıcı, çırpıcı, 800 ml doğrayıcı haznesi, 600 ml ölçü kabı, turbo fonksiyonu, paslanmaz çelik doğrayıcı bıçak, karıştırma ve çırpma ucu özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 2 yıl garanti kapsamında bulunan bu el blender seti sadece 499 TL’ye sizlerle buluşuyor.

Çıtır çıtır tostları yapabileceğiniz HOMEND Toastbuster Tost Makinesi, 1800 W güç, döküm yüzeyli, yanmaz ve yapışmaz, yüksek aşınma dayanımlı, çıkartılabilir granit plakalar, 180 derece açılabilen ızgara, 4 kademeli sıcaklık ayarı, ayarlanabilir yükseklik özelliği ve daha nice konforlu özellikleriyle sadece 639 TL’ye, 2 yıllık garantisi ile A101 mağazalarında.

Şık ve kullanışlı tasarıma sahip ARZUM AR4069 Practical Dik Süpürge toz torbasız kullanım, 1,5 litre toz haznesi, yıkanabilir filtre ve toz haznesi, el süpürgesi olarak kullanabilme imkânı, 78 dB ses seviyesi ve 800 W gibi çeşitli özellikleri ile 699 TL fiyatıyla ve 4 yıllık Arzum garantisiyle satışta.

260 ml kapasiteli ışıklı su tankını ve 2400 W motor gücünü içerisinde bulunduran ARZUM AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü, giysilerinizdeki kırışıklıkları tamamıyla ortadan kaldırıyor. 35 g/dk sürekli buhar gücünün yanında, ayarlanabilir buhar gücü ve 120 g/dk şok buhar özelliği de bulunan ürün, çizilmeye karşı yüksek dirençli seramik tabanı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı sunuyor. Oldukça kullanışlı olan ütü, 4 yıl Arzum garantisi ve 459 TL fiyatıyla tüketicileri bekliyor.

7 hız fonksiyonlu HOMEND Foodrunner El Mikseri ise mutfak işlerini çok sevenlerin ilgisini çekecek küçük ev aletlerinden biri. 300 W motor gücündeki ürün özellikle hamur karıştırıcı ve çırpıcı uçları sayesinde oldukça kullanışlı ve pratik bir hizmet sunmaktadır. 2 yıl garanti kapsamında ve 259 TL fiyatında olan bu el mikseri haftanın fırsatları arasında.

Kişisel Bakımlarına Dikkat Edenlerin Adresi A101

APRILLA AHD2127C Saç Kurutma Makinesi, 2200W, 2 hız ayarı, soğuk üfleme, aşırı ısınma emniyeti, yoğunlaştırıcı başlık ve asma halkası özellikleriyle alıcılarına konforlu bir hizmet sunuyor. 2 yıl garantisi bulunan bu ürün, sadece 219 TL fiyatıyla A101 kişisel bakım reyonunda yerini alıyor.

Taşınabilir, şık ve modern tasarımı ile dikkatleri çeken APRILLA AHC 5018 Erkek Bakım Seti, hassas saç kesimi, sakal düzeltme ve şekillendirme için profesyonel kullanım, USB kabloyla pratik şarj özelliklerine sahip. Şarjlı stant, 4 adet kılavuz tarak, fırça, çanta ve bakım yağıyla beraber satışa sunulan bu ürün, 2 yıl garantisiyle ve 259 TL fiyatıyla kişisel bakımına önem veren erkekleri bekliyor.

A101 bu hafta satışa çıkardığı APRILLA 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti ile bakımına dikkat eden kadınları da unutmuyor. 2 kurutma ve 3 şekillendirme başlığı bulunan bu ürün, 1200 W gücüne, 2 hız ayarına ve soğuk kullanım özelliğine sahip. 2 yıl garanti kapsamındaki set 399 TL fiyatıyla kadın müşterilere sunuluyor.

Bu hafta satışa sunulan bir başka kişisel bakım ürünü APRILLA ATR 7002 Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi ise paslanmaz çelik bıçaklara sahip. 1xAA pil ile çalışan ve cilt kesme olasılığı olmayan makine 2 yıl garantisi ve sadece 29,95 TL olan hesaplı fiyatıyla dikkat çekiyor.

Birbirinden Çeşitli Hırdavat ve Bahçe Ürünleri A101 Mağazalarında

Çift yönde hareket eden asimetrik bıçaklarıyla KIWI Teleskobik Uzun Çit Kesme/Dal Budama Makinesi, 41 cm bıçak uzunluğu, 1800dev/dk. yüksüz hız, 16 mm kesme genişliği, 280 cm uzunluk ve 450 W güç özelliklerine sahip. İçerisinde bulundurduğu fren sistemiyle 1 saniyeden az bir sürede bıçakları durdurma avantajı da bulunan bu ürün 2 yıl garantisiyle ve 1.099 TL fiyatıyla satışa çıkıyor.

KIWI Çit Budama Testeresi de bahçelerinizin vazgeçilmezi oluyor. Çift yönde hareket eden asimetrik bıçakları, 41 cm bıçak uzunluğu, fren sisteminin 1 saniyeden az bir sürede bıçakları durdurması, 1750 dev/dk yüksüz hızı, 16 mm kesme genişliği, 450 W gücü ve 2 yıl garantisiyle bu ürün yalnızca 549 TL fiyatında bulunuyor.

299,95 TL fiyatı ve 2 yıl garantisiyle satışa sunulan KIWI Elektrikli Üfleme Makinesi, hava üfleme ve toz toplama işleviyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kompakt ve kullanımı kolay olan bu makine, 700 W gücüyle, 13000 rpm yüksüz hızıyla ve 2.8m³/dk. hava hacmiyle kullanıcısına rahat ve pratik bir hizmet veriyor. Kilitlenebilir tetik özelliği de bulunan ürünün satışına ek toz torbası da yanında yer alıyor.

7,2 V çim biçme makinesi ve çit düzeltici KIWI Şarjlı Çit/Çim Kesme Makinesi, 1500 mAh Li-ion pil, 1100 RPM yüksüz hız özelliklerine sahip. Satışına çift taraflı ve önden budama yapan iki bıçak dahil olan bu makine 2 yıl garantisi ve 349,95 TL’lik fiyatıyla satışa sunuluyor.

KIWI Elektrikli Misinalı Çim Biçme/Yan Kesme Makinesi ile çimleriniz istediğiniz boyutta oluyor. 1,2 mm misina hattı kalınlığı, dahili misina kesme bıçağına sahip koruyucu muhafaza, 12000dev/dk. yüksüz hız, 220 mm kesme genişliği, 280 W güç ve düşük gürültü özellikleriyle alıcılarına konforlu bir kullanım sunan ürün, 2 yıl garanti kapsamı altında ve 299,95 TL fiyatında sizleri bekliyor.

Oyma, delme, zımparalama, taşlama, çapak alma ve parlatma fonksiyonlarını içerisinde bulunduran PIRANHA 110 Parça Hobi Seti işlerinizi çok kolaylaştırıyor. Elektrikli matkap, tel fırça, naylon fırça, tekerlek taşlama kafası, alaşım taşlama kafası, reçine kesme parçası, matkap ucu, yün parlatıcı levha, zımpara halka, biyel gibi 110 parçasıyla satışa çıkan ürün, 2 yıl garantisi ve 349,95 TL olan fiyatı ile A101’lerde yerini alıyor.

PIRANHA Benzinli Tırpan askı aparatıyla bahçelerinizdeki çimleri rahatlıkla biçmenizi sağlıyor. 52 cm3 silindir hacmi, 9000 dev/dk. maksimum hız, 3 BG maks. motor gücü, ø300 mm tekerlek boyutu, 1200 L benzin deposu, 1650 mm çalışma direği uzunluğu, 3 bıçaklı kesme diski ve misinalı kenar biçme başlığı özelliklerini içerisinde bulunduran ürün, 1.399 TL fiyatında ve 2 yıl garanti kapsamı altında.

PIRANHA 12 V Akülü Vidalama Seti, 12 V 1300 mAh Li-ion pil, 650 dev./dk. hız, 23 Nm tork, kademesiz basınca duyarlı hız düzenleme anahtarı, 21+1 tork ayarı, su terazili kullanım ile vidalama konumu düzeltme, sol ve sağ rotasyon düzenlemesi, LED aydınlatma, lityum pil ve 2 adet çift taraflı uç gibi çeşitli özelliklere sahiptir. 2 yıllık garanti kapsamındaki ürün 349,95 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

2 yıllık garantisi ve 99,95 TL fiyatıyla A101 mağazalarında alıcılarla buluşan PIRANHA Lehim Havya Seti, 60 W güç, lehim teli ve lehim pastası, temizleme süngeri, 9mm uç ve 482 °C sıcaklık, dayanıklı, yanmaz kablo ve güvenli kullanım için metal havya standı ile pratik ve kolay bir hizmet sunan ürünlerin arasındadır.

Zımparalama, kesme ve kazıma işlemleri için ideal PIRANHA Çok Amaçlı Zımparalama/ Kazıma/Kesme El Aleti sadece 349,95 TL fiyatında sizlere sunuluyor. 250 W güç ve 22000 dev/dk. yüksüz hız özelliklerini içerisinde barındıran ürün, 3 adet zımpara kâğıdı, zımpara başlık, kesme başlık ve kazıma başlığıyla birlikte 2 yıllık garanti kapsamı altında.

Toz toplama kutusu ve alet gerektirmeyen takılabilir zımpara kağıdıyla PIRANHA Toz Toplayıcı Hazneli Titreşimli Zımpara Makinesi bu hafta müşterileri bekliyor. Satışına 3 adet zımpara ve 3 adet 80/120/180 gren zımpara kâğıdı dahil olan ürün, 160 W nominal giriş gücü, 13000 dev/dk yüksüz hız özellikleriyle, 2 yıl garantisi ve 299,95 TL’lik fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

PIRANHA Akım Korumalı 3 USB’li Tekli Priz, %100 tam korumasıyla güven veriyor. Aç-kapa sistem, şarj için 3xUSB girişi, termal akım koruma, kısa devre koruma, yüksek ısıya karşı dayanıklı, 2 m yüksek akım dirençli kablo gibi özellikleri bulunan ürün, 2 yıllık garanti kapsamında 139,95 TL ile bütün A101’lerde.

APRILLA Silikon Tabancası ise 40 W güç ve açma-kapama düğmesi özelliklerine sahiptir. Satışına ek 2 adet mum silikon da dahil olan bu ürün 2 yıl garanti kapsamında ve 79,95 TL fiyatında.

