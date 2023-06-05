A101'in 8 Haziran Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; koltuk, televizyon, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, mutfak eşyaları, ev eşyaları, deniz-havuz ürünleri ve gıda gibi birçok üründe indirim var.

A101’e bu hafta ikili katlanır koltuk ve köşe koltuk geliyor. Köşe koltuk 5.750 TL iken ikili katlanır yataklı koltuk 3.750 TL’den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta değişik boyutlarda televizyonlarda satışa sunulacak. Samsung 70″ UHD Smart TV 9,199 TL, Samsung 40″ Full HD Smart TV 7,499 TL, ONVO markası ile 2 yıl garantili dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma ve smart özelliği, android işletim sistemi ile dikkatleri çeken Onvo 50″ Ultra HD Android Smart Led TV 6,599 TL, Dahili wifi ve Hd uydu alıcılı Onvo 42″ Full HD Android Smart Led TV 4,299 TL'den satışa sunulacak.

Elektrikli ev aletleri grubunda, Singer 6160 Brililance Dikiş Makinesi 3.299 TL, Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.399 TL, Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 799 TL olarak satışa sunuluyor.Beyaz Eşya grubunda ise; SEG marka 1000 devirli SEG 9 KG Silver Çamaşır Makinesi 6,999 TL, 6 programlı, zaman erteleme, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SEG İnox Bulaşık Makinesi 6,999 TL, Çift kapılı, SEG İnox No-Frost Buzdolabı 12,699 TL, Flavel Büro Tipi Buzdolabı 2,999 TL, Kiwi marka 3 Musluklu Su Sebili 2,199 TL, Thor İnox Ankastre Set 7,599 TL fiyattan satışa sunulacak. Beyaz Eşya grubunda SEG marka 1000 devirli SEG 9 KG Silver Çamaşır Makinesi 6,999 TL, 6 programlı, zaman erteleme, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SEG İnox Bulaşık Makinesi 6,999 TL, Çift kapılı, 471 litre net iç hacimli SEG İnox No-Frost Buzdolabı 12,699 TL, Flavel Büro Tipi Buzdolabı 2,999 TL, Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 2,199 TL, Thor İnox Ankastre Set 7,599 TL'den satışa sunulacak. Mutfak eşyalarında, plastik kapaklı dikdörtgen borcam 69.95 TL, kapaklı 2 kase 54.95 TL, kılıflı cam matara 29.95, 12 çay parça çay seti 129.95 ve 2 lt safir kase 19.95 TL'den satışa sunuluyor.

Mutfak eşyalarının yanı sıra banyo ürünleri ve organizerlerde bu hafta A101'de olacak. Banyo çöp kovası ve klozet fırçası 32.50 TL, kirli çamaşır sepeti 119.95 TL, çamaşır selesi 59.95 TL,düzenleyici raf ve raf altı sepet 49.95 TL'den satışa sunulacak. Portatif bahçe havuzu 899 TL, şişme havuz büyük boy 189 TL, şişme çocuk havuzu 64.95 TL, deniz yatağı 89.5 TL, hayvan figürlü hacıyatmaz 94.95 TL, dijital baskı erkek deniz şortu 79.95 TL, dijital baskı bayan deniz şortu 74.95 TL, plaj şemsiyesi 184.95 TL, plaj hasırı 39.95 TL'den satışa sunulacak.

Gıda ürünlerinde; 500 gram Ekici tam yağlı beyaz peynir 58.50 TL, 500 gram Bahçıvan krem peynir 49.50 TL, 1 litre Sırma limonata 14,50 TL, Balık Dünyası 500 gram dondurulmuş palamut 34.90 TL'den satışa sunulacak.

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