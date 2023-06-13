Avrupa'da en çok asgari ücret veren ülke hangisi ? 2023 yılında Türkiye'de brüt asgari ücret, TCMB tarafından 505 Euro olarak belirlendi. Bu zamla birlikte Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında sıralamada yükseliş gösterdi. Ancak, hangi sıraya yerleşti?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 21 Aralık 2022 kuru itibariyle 2023 yılında brüt asgari ücret ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen kurlar göz önüne alındığında, 21 Aralık 2022 tarihi itibariyle 2023 yılında brüt asgari ücret 505 Euro olarak belirlendi.

2023 yılında Türkiye'nin brüt asgari ücreti Avrupa ülkeleri arasında kaçıncı sırada yer aldı?

2023 yılında Türkiye'nin brüt asgari ücreti, 26 Avrupa ülkesi içinde 24. sıradan 21. sıraya yükseldi. Türkiye, Arnavutluk (267 Euro), Bulgaristan (363 Euro), Sırbistan (402 Euro), Letonya (500 Euro) ve Macaristan (504 Euro) gibi ülkelerin gerisinde yer aldı.

Avrupa'da en yüksek brüt asgari ücret hangi ülkede bulunuyor?

Avrupa'da brüt asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg'dur. Lüksemburg'da brüt asgari ücret 2.313 Euro olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra Belçika (1.842 Euro), İrlanda (1.775 Euro), Hollanda (1.756 Euro) ve Almanya (1.744 Euro) gibi ülkeler de yüksek brüt asgari ücretlere sahiptir.

Euro bazında Türkiye'nin brüt asgari ücreti nasıl bir seviyeye ulaştı ve önceki yıllarla kıyaslandığında nasıl bir artış gösterdi?

Euro bazında Türkiye'nin brüt asgari ücreti 2023 yılında 505 Euro olarak belirlenmiştir. Bu, Eurostat verilerine göre, Euro bazında asgari ücretin en yüksek olduğu üçüncü seviyeyi temsil etmektedir. 1999 yılından bu yana Euro bazında brüt asgari ücret daha önce sadece iki kez 500 Euro bandını aşmıştı. 2016 yılında 519 Euro ve 2017 yılında 514 Euro seviyelerine ulaşılmıştı. Dolayısıyla 2023 yılında brüt asgari ücrette önemli bir artış yaşanmıştır.

Türkiye'nin brüt asgari ücreti Eurostat satın alma gücü verilerine göre nasıl bir sıralamada yer alıyor?

Eurostat'ın 2022 ikinci yarısında açıkladığı asgari ücretin satın alma gücü verilerine göre, Türkiye listede yer almamaktadır. Türkiye'ye ait en güncel veri 2020 ikinci yarısına aittir. Bu durum, Türk lirasının euro karşısında değer kaybetmesiyle satın alma gücünün düşmesi nedeniyle gerçekleşmiştir.