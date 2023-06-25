Türkiye’nin en önemli at yarışlarından biri olan Gazi Koşusu hakkında bilgi vereceğiz. Gazi Koşusu’nun ne zaman düzenleneceği, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı konularını ele alacağız. 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Gazi Koşusu Nedir?

Gazi Koşusu, Türkiye Jokey Kulübü tarafından her yıl düzenlenen, üç yaşındaki İngiliz atları arasında yapılan bir yarıştır. İlk kez 1927 yılında düzenlenen Gazi Koşusu, Türkiye’deki en prestijli at yarışlarından biridir. Yarışın ismi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk ordusunda görev almış gazileri onurlandırmak için konulmuştur.

97. Gazi Koşusu Ne Zaman Yapılacak?

97. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarış 25 Haziran 2023 Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Gazi Koşusu Kanal D'den canlı olarak yayınlanacak.

Gazi Koşusu Saat Kaçta Başlayacak?

Yarışın başlama saati henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak, genellikle Gazi Koşusu saat 17.15'te başlamaktadır. Resmi saat açıklandığında, buradan güncelleyeceğiz.

Gazi Koşusu Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Gazi Koşusu, Türkiye Jokey Kulübü’nün resmi kanalı olan Kanal D canlı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca, yarışın özetleri ve en önemli anları, TRT Spor gibi diğer spor kanallarında da yayınlanabilir.

Umarız bu yazımız sizler için faydalı olmuştur. Gazi Koşusu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Türkiye Jokey Kulübü’nün resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.