94. Yaşındaki Uçuş Efsanesi: THY'nin İlk Uçağı TC-KUŞ. Her yolculuk bir başlangıçla başlar ve her başlangıç kendi içinde bir efsanedir. Ülkemizin semalarını 90 yıldır süsleyen ve dünyanın dört bir yanına kanat açan Türk Hava Yolları'nın (THY) efsanevi hikayesi de öyle. Bu hikayenin ilk sayfası, 90 yıl önce atılan adımlarla ve ilk uçağı TC-KUŞ kuyruk tescilli Curtiss Kingbird ile yazılmıştır. Farklı bir zamanın teknolojisiyle üretilmiş, eski ama heybetli bir kuş... Peki bu efsanevi uçak, Türk Hava Yolları'nın nasıl bir hikayeye kanat açtı ve bugünlere nasıl geldi? İşte THY'nin 90 yıllık gökyüzü serüvenine bir yolculuk...

Türk Hava Yolları 90. Yaşını Kutluyor

Türk Hava Yolları, 90. kuruluş yıl dönümünü duygusal bir video yayınlayarak kutladı. Bu özel günde, THY’nin ilk uçağı olan ve TC-KUŞ kuyruk tescilli Curtiss Kingbird tipi uçak da videoda yer aldı.

Curtiss Kingbird: THY'nin İlk Uçağı

THY'nin ilk filosunda yer alan Curtiss Kingbird, Amerika merkezli uçak üreticisi Curtiss-Wright Corporation tarafından üretildi. İlk filo sadece 5 uçaklık bir kapasiteye ve 23 yolcu taşıma kapasitesine sahipti.

Curtiss Kingbird'ün Özellikleri

Curtiss Kingbird, iki adet “Whirlwind J-6-9” motora sahip ve her biri 300 beygirlik güç üretebiliyordu. Maksimum 180 km/h hıza ulaşabilen bu uçak, 16,000 ft (yaklaşık 4900 m) yüksekliğe çıkabiliyordu. Uçağın kanat açıklığı 16,61 metre, uzunluğu ise 10,49 metreydi ve yedi yolcu, bir mürettebat taşıyabilme kapasitesine sahipti.

Türk Hava Yolları’nın 90 Yıllık Serüveni

1933 yılında “Devlet Hava Yolları İşletmesi” adıyla kurulan THY, 5 uçaklık bir filo ve 30’dan az çalışanıyla havacılık serüvenine başladı. İlk yurt dışı uçuşunu 1947’de İstanbul’dan Atina’ya gerçekleştiren THY, kuruluşundan itibaren 90 yıl içerisinde büyüyerek bugüne kadar ulaştı.

Günümüzde Türk Hava Yolları

Günümüzde THY, 80 binden fazla çalışanı, filosundaki 400’den fazla uçağıyla Dünya’nın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olma özelliğine sahip. Ayrıca THY'nin yetkililerinin açıklamalarına göre, filodaki uçak sayısını 2 katından fazlasına çıkarma hedefi bulunuyor