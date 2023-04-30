Aslında seferlerin iptal edilmesinin yol çalışması nedeniyle geçici bir süre için yapıldığı seferlerin 5 Mayıs itibarıyla yeniden başlayacağı açıklandı.

94 nolu hattın geçici iptalin sürekli hale getirileceği haberleri bölge sakinleri arasında infiale yol açmıştı.

Hattın son durağı olan bölgenin muhtarlığı ile bölge halkı arsında sert tartışmalar yaşanmıştı. Yapılan açıklamada; Osmaniye -Eminönü arasında sefer yapacak 94 nolu kaldırılan otobüsümüzün yeniden seferlerine başlaması için verine uğraşının bazı kişilerce manipüle edildiğini öne süren Osmaniye muhtarlığı İETT yetkilileri ile 5 kez görüşüldüğünü sonunda mutlu sona ulaşıldığını söyledi…

Muhtarlık yetkilileri, yol yapım çalışmasının sürdüğü anacak İETT ile alternatif bir güzergâh üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi. 94 nolu otobüsün 5 mayıs itibariyle yeniden seferlere başlayarak bölge halkın ulaşımına hizmet vereceği öğrenildi.