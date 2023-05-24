Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen açıklamalarla taşeron işçilere kadro konusu tekrar gündemde. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, yasalaşacak? İşte son durum ve beklentiler...

90 bin Taşerona Kadro Ne Zaman Çıkacak, Yasalaşacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen açıklamalarla 90 bin taşeron işçiye kadro konusu gündemde. Çalışmaların bir süredir devam ettiği taşerona kadro konusu, meclisin açılmasıyla birlikte ele alınacak konular arasında yer alıyor. Peki, taşerona kadro şartları neler? Ne zaman yasalaşacak?

Taşerona Kadro'da Son Durum Ne, Kimleri Kapsıyor?

Taşerona kadro konusundaki son durum hakkında araştırmalar devam ediyor. Özellikle seçim öncesi gündeme gelen 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamayı yaptı. Milletvekili seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte meclisin açılacağı tarih merak ediliyor. 90 bin taşerona işçiye kadro verilecek mi? Yasalaşma ne zaman gerçekleşecek?

Bakan Bilgin'den Taşerona Kadro Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada, taşeron işçilere ilişkin şunları söyledi: "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." Bakan Bilgin, toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu ve sendika kanunu gibi çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirtti. İlgili düzenlemeler için hazırlıkların yapıldığını ve önümüzdeki dönemde hayata geçirileceğini ifade etti. Böylelikle 100 bin taşeron işçinin beklediği düzenleme gerçekleştirilecek.

Bu açıklamalarla birlikte taşerona kadro konusu hâlâ bekleyişini sürdürüyor. İlerleyen süreçte konunun gelişmeleri takip edilecek ve ilgili düzenlemelerin ne zaman yasalaşacağı netlik kazanacak.

Yenigün Haber Merkezi