Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Gaziantep, Kilis, Siirt, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin Yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu`nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul 14°C: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Tekirdağ 14°C: Parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Balıkesir 17°C: Parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Kocaeli 16°C: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Kırklareli 14°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Bursa 17°C: Az bulutlu olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu.

İzmir 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizli 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ise akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya 19°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli , yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Adana 22°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay 19°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Kahramanmaraş 16°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Mersin 23°C: Çok bulutlu olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara 14°C: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Çankırı 16°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıolması bekleniyor.

Eskişehir 15°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Konya 18°C: Yer yer yağışlı olması bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bolu 14°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor..

Düzce 16°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıolması bekleniyor. .

Kastamonu 12°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıolması bekleniyor.

Zonguldak 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Amasya 16°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Samsun 10°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Tokat 15°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Trabzon 11°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ardahan 8°C: Parçalı bulutlu.

Elazığ 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Kars 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Hakkari 8°C: Sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Malatya 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Erzurum 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı.

Gaziantep 15°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Diyarbakır 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Şanlıurfa 20°C: Parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Siirt 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor.