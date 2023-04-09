9 Nisan Pazar yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Pazar günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Kapımdaki Dedektif
- 12:15 Kamera Arkası
- 12:45 Gülcemal
- 14:45 Yasak Elma
- 16:45 Adım Farah
- 19:00 Fox Ana Haber
- 20:00 Gülcemal
- 23:00 EGO
- 02:00 Gülcemal
- 03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
- 05:15 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 07:00 Hz. Ömer
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Kardeşlerim
- 13:00 Bir Küçük Gün Işığı
- 15:45 Ateş Kuşları
- 18:45 ATV Ana Haber
- 19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 20:10 Kardeşlerim
- 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
- 06:45 Yerli Sinema Beyoğlu Güzeli
- 08:30 Yerli Sinema Tarkan Altın Madalyon
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:30 Aile
- 02:15 Kızılcık Şerbeti
- 04:30 Bir Şansım Olsa
- 06:45 Yüz Yıllık Mucize
- 09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
- 10:00 Burcu İle Hafta Sonu
- 12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
- 13:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
- 15:45 Çöp Adam
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yüz Yıllık Mucize
- 22:30 Yabancı Sinema Bıçaklar Çekildi
- 01:15 Yabancı Sinema Bıçaklar Çekildi
- 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 05:00 Söz
- 06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 07:15 Süper Bir Takım
- 07:30 Türkiye’nin Doktorları
- 09:00 Kırmızı Oda
- 09:45 Gazete Magazin
- 12:45 Survivor Panorama
- 15:15 Yerli Sinema Ustala Alemi
- 18:30 Survivor 2023
- 20:00 Survivor 2023
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
- 02:45 Gazete Magazin
- 04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
- 05:30 Canım Annem
- 06:45 Gönül Dağı
- 10:30 Hayallerinin Peşinde
- 11:45 1 Çorba
- 11:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 14:55 1 Çorba
- 15:00 Tek Yürek
- 15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
- 17:45 Ana Haber
- 18:15 Ramazan Sevinci
- 20:00 Gönül Dağı
- 23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
- 01:05 Kuşlarla Yolculuk
- 01:55 Avrupalı Müslümanlar
- 02:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 03:15 Sahur Bereketi
- 05:00 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi