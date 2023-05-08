Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul: 17°: Çok bulutlu

Bursa 18° : Çok bulutlu

Tekirdağ 16°:  Çok bulutlu

Edirne 16°:  Çok bulutlu

Kırklareli 15° : Çok bulutlu

Yalova 18°:  Çok bulutlu

Kocaeli 13°: Çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 20°:  Çok bulutlu

Aksaray 21°: Parçalı bulutlu

Konya: 20°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 17°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kırıkkale 20°: Çok bulutlu

Çankırı 20°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kayseri 17°: Parçalı bulutlu

Yozgat 14°:  Parçalı bulutlu

Sivas 17°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde  havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 25°:  Çok bulutlu

Manisa 23°:  Çok bulutlu

Aydın 25°:  Çok bulutlu

Çanakkale 19° :Çok bulutlu

Balıkesir 20°:  Çok bulutlu

Bursa 18° : Çok bulutlu

Uşak 21°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 27°: Güneşli

Antalya 27°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Hatay 22°: Parçalı bulutlu

Mersin 26°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Osmaniye 24°:  Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 26°: Parçalı bulutlu

Isparta 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu

Mardin 19°:  Güneşli

Siirt 24°: Güneşli

Şanlıurfa 27°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve muhtemelen yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bayburt 12°: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Cuma Ankara Namaz Saatleri 19 Mayıs Cuma Ankara Namaz Saatleri

Bolu 18°:  Çok bulutlu

Kastamonu 18°:  Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Sinop 20°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Rize 17°:  Parçalı bulutlu

Trabzon 15°:  Parçalı bulutlu

Zonguldak 16°:  Çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 17°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ardahan 12° : Parçalı bulutlu

Erzurum 14°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kars: 14°: Hava açık ve hafif  yağmurlu

Malatya: 22°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Van 17° : Parçalı bulutlu

Hakkari 17° : Parçalı bulutlu

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