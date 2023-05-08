Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın çok bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 17°: Çok bulutlu
Bursa 18° : Çok bulutlu
Tekirdağ 16°: Çok bulutlu
Edirne 16°: Çok bulutlu
Kırklareli 15° : Çok bulutlu
Yalova 18°: Çok bulutlu
Kocaeli 13°: Çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 20°: Çok bulutlu
Aksaray 21°: Parçalı bulutlu
Konya: 20°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 17°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Kırıkkale 20°: Çok bulutlu
Çankırı 20°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Kayseri 17°: Parçalı bulutlu
Yozgat 14°: Parçalı bulutlu
Sivas 17°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın çok bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 25°: Çok bulutlu
Manisa 23°: Çok bulutlu
Aydın 25°: Çok bulutlu
Çanakkale 19° :Çok bulutlu
Balıkesir 20°: Çok bulutlu
Bursa 18° : Çok bulutlu
Uşak 21°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 27°: Güneşli
Antalya 27°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Hatay 22°: Parçalı bulutlu
Mersin 26°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Osmaniye 24°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 26°: Parçalı bulutlu
Isparta 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu
Mardin 19°: Güneşli
Siirt 24°: Güneşli
Şanlıurfa 27°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve muhtemelen yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bayburt 12°: Parçalı bulutlu
Bolu 18°: Çok bulutlu
Kastamonu 18°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Sinop 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Rize 17°: Parçalı bulutlu
Trabzon 15°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 16°: Çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ardahan 12° : Parçalı bulutlu
Erzurum 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kars: 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Malatya: 22°: Parçalı bulutlu
Tunceli 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Van 17° : Parçalı bulutlu
Hakkari 17° : Parçalı bulutlu
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