ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, CANSOY, DEMİRCİ, DÜZLÜK, ERBATUR, ERGÜN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FECİR, KADIOĞLU, KARAMAN, MÜDEBBİR, NAMAZGAH, NENE HATUN, OVA, SEFER, TAHTAKALE, TOROS, YILDIZTEPE, ÖNCÜ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk bölgelerinde 09/03/2023 09:00:00 - 09/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1696., 1697., 1698., 1699., 1700., 1701., 1706., 1707., 1708., 1709., 1710., 1711., 1712., 1713. sk bölgelerinde 08/03/2023 00:00:00 - 08/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743731



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1654., 1665., 1697., 1702., 1703., 1704., 1705., 1706., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1855., 1868., 1869., 1870., 1872., 1875., VELİOĞLU sk bölgelerinde 09/03/2023 02:00:00 - 09/03/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743732



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1301., 1302., 1303., 1304., 1366., 1367., 1368., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI, ÜSKÜP sk bölgelerinde 09/03/2023 04:00:00 - 09/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743222



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658. sk bölgelerinde 09/03/2023 09:00:00 - 09/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34747801



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KANDİLLİ 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2341., 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., 2371., MASLAK sk bölgelerinde 09/03/2023 09:00:00 - 09/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 34747730



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah AHMET CEVDET İKDAM, KARAAĞAÇ, TEYYARECİ SAMİ UÇAN, ÇINAR sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 09/03/2023 09:00:00 - 09/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34744036



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKAY, ALTAY, CANİK, CUMHURİYET, DENİZ, ELMAS, ELİF, ELİUYGUN, FENERLİ HRİSTO, GÜL, GÜNDOĞDU, GÜVEN, HARE, IRMAK, KAÇAR, KUMRU, KİRAZ, MEHTAP, MENEKŞE, MEŞE, PAPATYA, SEDEF, SEHER, SEVGİ, SİREN, TAN, TAÇ, UMUT, YAĞMUR, YILDIRIM OĞUZ GÖKER, ZEYTİNOĞLU, ÇAĞDAŞ, ÇINAR, ÖREN, İLKE sk / KONAKLAR mah AKASYALI, AKAĞAÇ, FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL, IHLAMUR, KELEBEK, MEŞELİ, SÖĞÜT, ZENCEFİL, İHSAN HİLMİ ALANTAR, ŞEBBOY, ŞEHİT YALÇIN AYDIN sk / LEVENT mah ÇİLEKLİ sk bölgelerinde 09/03/2023 00:00:00 - 09/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34744039



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, AKÇAM, BÜYÜKDERE, GÖKKUŞAĞI, GÜNEŞ, MEŞELİ, MUHTAR OYA ÇOLPAN AKYÜZ, SELVİLİ sk bölgelerinde 09/03/2023 09:00:00 - 09/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34746929



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜMÜŞSUYU, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 09/03/2023 09:00:00 - 09/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34746953



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 09/03/2023 11:00:00 - 09/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34743038



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah DİVANYOLU sk / BİNBİRDİREK mah BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DR. ŞEVKİBEY, DİVANYOLU, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, IŞIK, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ, TERZİHANE sk / MOLLA FENARİ mah NUR-U OSMANİYE sk / MUHSİNE HATUN mah ÜSTAD sk bölgelerinde 09/03/2023 00:00:00 - 09/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34746712



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, YEREBATAN sk / CANKURTARAN mah ADLİYE, AKBIYIK, ALEMDAR, AYASOFYA, BAB-I HÜMAYUN, CAFERİYE, KUTLUGÜN, MUSTAFADEDE, SOĞUKKUYU ÇIKMAZI, SOĞUKÇEŞME, TERBIYIK, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA sk / EMİN SİNAN mah ONUR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/03/2023 10:00:00 - 09/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34741287



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.IRMAK, 1.KESKİN, 1.KUMRU, 1.ÇELEBİ, 2304., 4.MUTLU, 6.FATİH, GÖREMEN, KAMİL EFENDİ, MUAMMER AKSOY, SAMİ PAŞA, SARAY, TEZ BAŞARAN ÇIKMAZI, YAKUT, ÖZLER, ŞEHİT RECEP sk bölgelerinde 09/03/2023 00:01:00 - 09/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34741292



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -İNÖNÜ mah sk bölgelerinde 09/03/2023 00:01:00 - 09/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34741290



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.CEM SULTAN, 1.KANAL, 1.KESKİN, 1.KUMRU, 4.KARANFİL, KAHRAMAN, MUAMMER AKSOY, TAHSİN TEKOĞLU, İLKBAHAR, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ sk bölgelerinde 09/03/2023 00:01:00 - 09/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34746952



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 2.ARIKUŞU, ATMACA, FLAMAN, GÜVERCİN, İSTASYON sk bölgelerinde 09/03/2023 09:00:00 - 09/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34743090



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2573., 2578., 2579., 2586., 2586/2., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 09/03/2023 00:05:00 - 09/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743093



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 11. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2540., 2548., 2566., 2568., 2569/1., 2570., 2571., 2572., 2573., 2577., 2578., 2588., 2590., 2591., 2592., P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 09/03/2023 00:05:00 - 09/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34747611



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 09/03/2023 09:00:00 - 09/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743804



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2900., 2902., 2903., 2904., 2910. sk / GAZİ mah 1380., 1380/1., 1381/1., 1382/1., 1411., 1412., 1413., 1414., 1414/1., 1417., 1417/1., 1417/2., 1419., 1420., 1421., 1421/1., 1422/1., 1425., 1425/1., 1425/2., GAZİ CEBECİ sk / YUNUS EMRE mah 1384., 1385., GAZİ CEBECİ sk bölgelerinde 09/03/2023 09:00:00 - 09/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.