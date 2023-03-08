9 Mart 2023 Perşembe bugün televizyon hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Perşembe günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
18:00 Son Nefesime Kadar
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Son Nefesime Kadar
23:45 Mahkum
02:30 En Hamarat Benim
05:00 El Kızı
06:00 Kadın
06:05 Destan
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kardeşlerim
03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:45 Destan
-
06:00: Aziz
-
08:00: Bu Sabah
-
10:00:Kızılcık Şerbeti
-
12:15: Aslı Hünel İle Gelin Evi
-
15:00:Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
-
18:45:Show Ana Haber
-
20:00: Aile / Tekrar
-
22:30:Sahte Kabadayı
-
00:00:Kızılcık Şerbeti
-
02:45:Gelsin Hayat Bildiği Gibi
-
04:45:Bir Şansım Olsa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
23:15 Sadakatsiz
01:15 İntikam Ateşi (Yabancı Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
05:05 Küçük Ağa
06:00 Söz
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Ay Lav Yu (Yerli Sinema)
22:00 Ay Lav Yu (Yerli Sinema)
23:45 Kaderimin Oyunu
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:10 Elimi Bırakma
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Ege’nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 İğne İplik (Yabancı Sinema)
22:40 12 Acil Çağrı
23:55 Seneye Bu Zamanlar
02:05 Seksenler
03:30 Seneye Bu Zamanlar
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi