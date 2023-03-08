9 Mart 2023 Perşembe bugün televizyon hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.

Perşembe günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

18:00 Son Nefesime Kadar

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Son Nefesime Kadar

23:45 Mahkum

02:30 En Hamarat Benim

05:00 El Kızı

06:00 Kadın

06:05 Destan

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kardeşlerim

03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:45 Destan

06:00: Aziz

08:00: Bu Sabah

10:00:Kızılcık Şerbeti

12:15: Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00:Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45:Show Ana Haber

20:00: Aile / Tekrar

22:30:Sahte Kabadayı

00:00:Kızılcık Şerbeti

02:45:Gelsin Hayat Bildiği Gibi

04:45:Bir Şansım Olsa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:15 Sadakatsiz

01:15 İntikam Ateşi (Yabancı Sinema)

02:45 Gelinim Mutfakta

05:05 Küçük Ağa

06:00 Söz

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Ay Lav Yu (Yerli Sinema)

22:00 Ay Lav Yu (Yerli Sinema)

23:45 Kaderimin Oyunu

02:30 Aramızda Kalsın

04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:10 Elimi Bırakma

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Ege’nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 İğne İplik (Yabancı Sinema)

22:40 12 Acil Çağrı

23:55 Seneye Bu Zamanlar

02:05 Seksenler

03:30 Seneye Bu Zamanlar

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi