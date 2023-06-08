Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 9 Haziran Cuma günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 24°: Hava bulutlu ve sağanak yağışlı
İzmir 28°: Parçalı bulutlu
Bursa 24°: Sağanak yağışlı
Adana 33°: Parçalı bulutlu
Antalya 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Muğla 24°: Sağanak yağışlı
Manisa 22°: Yer yer sağanak yağışlı
Karabük 23°: Sağanak yağışlı
Bitlis 26°: Bulutlu
Bolu 22°: Sağanak yağışlı
Nevşehir 23°: Yer yer yağışlı
Aksaray 27°: Hava açık ve yağmurlu
Ağrı 26°: Yer yer sağanak yağışlıKaynak: HABER MERKEZİ