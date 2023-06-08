Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 9 Haziran Cuma günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Kapıkule'de 358 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Kapıkule'de 358 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 24°: Hava bulutlu ve sağanak yağışlı

İzmir 28°: Parçalı bulutlu

Bursa 24°: Sağanak yağışlı

Adana 33°: Parçalı bulutlu

Antalya 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Muğla 24°: Sağanak yağışlı

Manisa 22°:  Yer yer sağanak yağışlı

Karabük 23°: Sağanak yağışlı

Bitlis 26°: Bulutlu

Bolu 22°: Sağanak yağışlı

Nevşehir 23°: Yer yer yağışlı

Aksaray 27°: Hava açık ve yağmurlu

Ağrı 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Kaynak: HABER MERKEZİ