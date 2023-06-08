Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 9 Haziran Cuma günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 24°: Hava bulutlu ve sağanak yağışlı

İzmir 28°: Parçalı bulutlu

Bursa 24°: Sağanak yağışlı

Adana 33°: Parçalı bulutlu

Antalya 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Muğla 24°: Sağanak yağışlı

Manisa 22°: Yer yer sağanak yağışlı

Karabük 23°: Sağanak yağışlı

Bitlis 26°: Bulutlu

Bolu 22°: Sağanak yağışlı

Nevşehir 23°: Yer yer yağışlı

Aksaray 27°: Hava açık ve yağmurlu

Ağrı 26°: Yer yer sağanak yağışlı