Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 9 Haziran Cuma günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı ve bulutlu olması bekleniyor. Bursa’da ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul 24°: Yer yer yağışlı

Bursa 24°: Sağanak yağışlı

Tekirdağ 25°: Parçalı bulutlu

Edirne 30°: Parçalı bulutlu

Sakarya 24°: Sağanak yağışlı

Kırklareli 27°: Parçalı bulutlu

Yalova 24°: Çok bulutlu

Kocaeli 24°: Sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 24°: Hava bulutlu ve sağanak yağışlı

Aksaray 27°: Hava açık ve yağmurlu

Konya: 24°: Sağanak yağışlı

Eskişehir 22°: Sağanak yağışlı

Kırıkkale 26°: Yağmurlu

Çankırı 26°: Yağmurlu

Kayseri 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Yozgat 22°: Sağanak yağışlı

Sivas 23°: Sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Çanakkale ve Balıkesir’de ise hava parçalı bulutlu olacak.

İzmir 28°: Parçalı bulutlu

Manisa 29°: Yer yer sağanak yağışlı

Aydın 29°: Sağanak yağışlı

Çanakkale 28°: Parçalı bulutlu

Denizli 27°: Yer yer sağanak yağışlı

Balıkesir 26°: Parçalı bulutlu

Uşak 22°: Sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Antalya ve Isparta’da ise hava yağışlı olacak.

Adana 33°: Parçalı bulutlu

Antalya 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Hatay 33°: Parçalı bulutlu

Mersin 29°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 31°: Parçalı bulutlu

Isparta 23°: Sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 31°: Yağmurlu

Adıyaman 31°: Çok bulutlu

Diyarbakır 33°: Bulutlu

Mardin 31°: Çok bulutlu

Siirt 33°: Bulutlu

Şanlıurfa 34°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 28°: Sağanak yağışlı

Bayburt 25°: Yer yer yağışlı

Bolu 22°: Sağanak yağışlı

Giresun 22°: Sağanak yağışlı

Kastamonu 23°: Yağmurlu

Sinop 19°: Yer yer yağışlı

Karabük 25°: Sağanak yağışlı

Ordu 23° : Sağanak yağışlı

Rize 22°: Sağanak yağışlı

Trabzon 22°: Sağanak yağışlı

Zonguldak 21°: Sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Ağrı 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Ardahan 24°: Yer yer yağışlı

Erzurum 23°: Bulutlu

Kars 24°: Yer yer yağışlı

Malatya: 28°: Yer yer yağışlı

Tunceli 31°: Güneşli

Muş 27°: Çok bulutlu

Şırnak 29°: Çok bulutlu

Van 23°: Çok bulutlu

Hakkari 25°: Çok bulutlu



