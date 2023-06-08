Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 9 Haziran Cuma günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı ve bulutlu olması bekleniyor. Bursa’da ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul 24°: Yer yer yağışlı
Bursa 24°: Sağanak yağışlı
Tekirdağ 25°: Parçalı bulutlu
Edirne 30°: Parçalı bulutlu
Sakarya 24°: Sağanak yağışlı
Kırklareli 27°: Parçalı bulutlu
Yalova 24°: Çok bulutlu
Kocaeli 24°: Sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 24°: Hava bulutlu ve sağanak yağışlı
Aksaray 27°: Hava açık ve yağmurlu
Konya: 24°: Sağanak yağışlı
Eskişehir 22°: Sağanak yağışlı
Kırıkkale 26°: Yağmurlu
Çankırı 26°: Yağmurlu
Kayseri 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Yozgat 22°: Sağanak yağışlı
Sivas 23°: Sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Çanakkale ve Balıkesir’de ise hava parçalı bulutlu olacak.
İzmir 28°: Parçalı bulutlu
Manisa 29°: Yer yer sağanak yağışlı
Aydın 29°: Sağanak yağışlı
Çanakkale 28°: Parçalı bulutlu
Denizli 27°: Yer yer sağanak yağışlı
Balıkesir 26°: Parçalı bulutlu
Uşak 22°: Sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Antalya ve Isparta’da ise hava yağışlı olacak.
Adana 33°: Parçalı bulutlu
Antalya 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Hatay 33°: Parçalı bulutlu
Mersin 29°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 31°: Parçalı bulutlu
Isparta 23°: Sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 31°: Yağmurlu
Adıyaman 31°: Çok bulutlu
Diyarbakır 33°: Bulutlu
Mardin 31°: Çok bulutlu
Siirt 33°: Bulutlu
Şanlıurfa 34°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 28°: Sağanak yağışlı
Bayburt 25°: Yer yer yağışlı
Bolu 22°: Sağanak yağışlı
Giresun 22°: Sağanak yağışlı
Kastamonu 23°: Yağmurlu
Sinop 19°: Yer yer yağışlı
Karabük 25°: Sağanak yağışlı
Ordu 23° : Sağanak yağışlı
Rize 22°: Sağanak yağışlı
Trabzon 22°: Sağanak yağışlı
Zonguldak 21°: Sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Ağrı 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Ardahan 24°: Yer yer yağışlı
Erzurum 23°: Bulutlu
Kars 24°: Yer yer yağışlı
Malatya: 28°: Yer yer yağışlı
Tunceli 31°: Güneşli
Muş 27°: Çok bulutlu
Şırnak 29°: Çok bulutlu
Van 23°: Çok bulutlu
Hakkari 25°: Çok bulutlu
Kaynak: HABER MERKEZİ