Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte 23 Haziran-3 Temmuz arasını kapsayan dönemdeki seyahat planlarında büyük bir hareketlilik görülüyor. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun’un verilerine göre bu dönemde yurt içi uçak biletleri satışı yüzde 320 arttı. Otel rezervasyonları yüzde 70 artarken konaklama süreleri yüzde 40 arttı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte 23 Haziran- 3 Temmuz döneminde uçak biletlerinde ve otel rezervasyonlarında artışlar yaşanıyor. Lider Seyahat Sitesi Enuygun’un verilerine göre bu dönemde yurt içi uçak bileti satışlarında bir önceki döneme göre yüzde 320, yurtdışı satışlarında ise yüzde 174 artış gerçekleşti. Otel rezervasyonlarındaki artış ise şu anda yüzde 70 oranında ve bu oranın artması bekleniyor.

Enuygun verileri araç kiralamada da satışların arttığını gösteriyor. Bu dönemde Enuygun’dan ilk kez araç kiralayanların oranı yüzde 81 olurken kiralamaların yüzde 80’i havaalanından ve ortalama 6 gün olarak yapıldı.

Uzun bir tatil için planlar yapıldı

Seyahat başlangıcı olarak 24 Haziran tarihinin öne çıktığını belirten Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, “Seyahat başlangıcı olarak öne çıkan ilk tarihler 23 ve 24 Haziran. Yani Kurban Bayramı tatili özelinde seyahat edecek büyük bir kitlenin bir an önce tatile çıkmak istediğini söyleyebiliriz. Dönüşlerin yoğunlaştığı tarihlerse 1 ve 2 Temmuz tarihleri. Verilere bakarak tatile çıkacak kişiler uzun bir tatil planlamış dememiz mümkün” dedi.

Yurt dışında vizesiz ülkeler tercih edildi

En çok uçak bileti satışı olan şehirleri de sıralayan Özkan şu bilgileri verdi: ‘’Yaz dönemine denk gelen tatillerin birçoğunda olduğu gibi Kurban Bayramı için de en çok Antalya’ya uçak bileti satışı oldu. Antalya’yı sırasıyla Trabzon, Diyarbakır, Van ve Bodrum takip ediyor. Yurt dışı satışlarımızdaysa zirvede Belgrad var. Belgrad’ı Bakü, Saraybosna, Amsterdam ve Düsseldorf takip ediyor. Vizesiz gidilebilen yerlere seyahat planlamanın daha kolay olduğu düşünülürse ilk 3 sırada Belgrad, Bakü ve Saraybosna’nın olması pek şaşırtıcı değil” dedi.

Otel rezervasyonlarında artış devam edecek

Kurban Bayramı öncesi otel rezervasyonlarındaki artışı değerlendiren Enuygun Otel İş Geliştirme Müdürü Ferhat Uyanık, artış eğiliminin devam ettiğini söyledi. “Henüz bayrama yaklaşık 10 gün olmasına rağmen bizim Kurban Bayramı dönemi için rezervasyonlarımız bir önceki haftaya göre yüzde 70 artış göstermiş durumda. Önümüzdeki günlerde bayram dönemi için alacağımız son dakika rezervasyonlarıyla birlikte bu oranın daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

Kurban Bayramı için yapılan rezervasyonlarda ortalama konaklama süresinin bir önceki döneme göre yüzde 40 arttığını belirten Uyanık, “Uzun tatil fırsatlarının olmadığı dönemlerde genellikle 2-3 günlük hafta sonu ya da uzun hafta sonu tatilleri yapılırken Kurban Bayramı döneminde resmi kurumlarda çalışanlar ve izin alanlar için 9 günlük bir tatil fırsatı olacak. Bu nedenle konaklama süresinin artması şaşırtıcı değil. Hem 9 günlük tatil fırsatını değerlendirmek hem de yazın gelişiyle birlikte deniz sezonunu açmak isteyenler bayram döneminde uzun bir tatil yapmayı tercih etmiş gibi görünüyor” dedi.

Tatilin gözdeleri Antalya, Bodrum, İzmir

En çok otel satışı yapılan destinasyonları da belirten Uyanık ‘’Yaz tatiline gelen bayramların genelinde olduğu gibi bu bayramın da kazananları Antalya, Bodrum ve İzmir oldu. Bu durumda bayramı memleketinde geçirmek isteyen kişilerin memleketlerinde halihazırda kendilerinin ya da tanıdıklarının evleri olması etkili oluyor. Memleketine giden kişiler kendi evlerinde kalırken deniz tatili yapmak isteyen kişiler otelde kalmayı tercih ediyor. Bu sayede de yaz mevsimindeki tatillerde en çok otel rezervasyonu yaptırılan yerler, tatil beldelerimiz oluyor” dedi.

Otobüsün istikameti, Adana, İzmir, Antalya

Enuygun’un otobüs bileti satışı verilerine göre bayram tatilinde en çok İstanbul-Esenler çıkışlı yolculuklar planlandı. Ankara-Antalya, İzmir-Ankara bu bayramda otobüsle seyahatin tercih edildiği öncelikli rotalar. En çok otobüs bileti alınan ilk 5 destinasyon ise şu andaki verilere göre şöyle sıralanıyor: Esenler, Ankara, İzmir, Alibeyköy, Antalya.