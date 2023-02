Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda yarım asırdır İznik’te esnaflık yaparak geçimini sağlayan Kemal Yazan’ın icra ettiği mesleğini 70’li yıllardan buyana aynı heyecanla devam ettiriyor.

1938 yılında İznik’e bağlı Mecidiye de dünyaya gelen Kemal Yazan çocukluk yıllarında babasının yanında çobanlık yapar.1947 yılında ilkokulu bitirmesinin ardından İznik’te bir çok alanda esnafların yanında çıraklık yapar. Cenaze levazımatı ve bugün ki işi olan ayakkabıcılığı 85 yaşında olmasına rağmen sabah 07.00’da açarak aynı aşk ve şevkle devam ettirmekte.

“GİYECEK AYAKKABI BULAMAZKEN BUGÜN BU DURUMA GELDİK”

Esnaflıkta geçirdiği yarım asırı o günleri yaşarcasına anlatan Kemal Yazan (85) konuşmasında “Çocukluğumuzda yalın ayak başladığımız günlerden bu günlere geldik.Ben ayağıma giyecek ayakkabı bulamazken bugün bütün İznik bölgesine ayakkabı giydirir hale geldim.Benim gençlere tavsiyem hiçbir zaman hangi şartlardan nerelere geldiklerini unutmasınlar. Esnaflıkta vatandaşlarla aralarında ki güveni hiçbir zaman sarsmasınlar. Güven olduktan sonra meslekler asırlarca nesilden nesile devam eder. Yazan konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi