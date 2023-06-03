ABD'li Hollywood yıldızı Al Pacino'nun 83 yaşında 4'ncü çocuğa baba olacağı belirtildi. ABD medyasında yer alan haberlerde ünlü aktörün 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu aktarıldı.

Pacino'nun menajeri, haberleri doğrularken doğacak çocuğun cinsiyeti de dahil şu aşamada başka bir detay verilmeyeceğini ifade etti.

AL PACINO DNA TESTİ TALEP ETTİ

TZM'nin haberine göre Al Pacino, DNA testi talep etti. Aynı haberde Pacino'nun çevresindekilerin de 29 yaşındaki sevgilisinin 'para avcısı' olduğunu söyledikleri ve yıllardır Pacino'dan bebek istediği ileri sürüldü.

(AA)