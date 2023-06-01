ABD'li Hollywood yıldızı Al Pacino'nun, 83 yaşında dördüncü çocuğa baba olacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Pacino'nun 28 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu medyada yer aldı.

Al Pacino'nun menajeri, haberleri doğrularken doğacak çocuğun cinsiyeti hakkında bilgi vermedi.

Al Pacino'nun yakın arkadaşı Robert De Niro da baba oluyor

Al Pacino, geçtiğimiz yıl film setinde yapımcı olarak çalışan Noor Alfallah ile tanıştı. Al Pacino'nun daha önce oyuncu koçu Jan Tarrant'tan 33 yaşındaki Julie Marie ve oyuncu Beverly D'Angelo'dan 22 yaşında ikizler Anton ve Olivia adında üç çocuğu bulunmaktadır.

Al Pacino'nun yakın arkadaşı Robert De Niro da bu ay başında yeni doğan yedinci çocuğuyla haberlere konu olmuştu. 79 yaşındaki ünlü aktör De Niro'nun 2015 yılında "The Intern" adlı filmde tanıştığı kız arkadaşı Tiffany Chen'den yedinci kez baba oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi