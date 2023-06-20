Hafta sonu 3’üncü olağan büyük kongresini gerçekleştirecek olan İYİ Parti’nin il başkanlarından Meral Akşener’e destek açıklaması geldi.



"Yüce Türk Milletine" başlığı ile yayımlanan destek deklarasyonunda şu ifadeler kullanıldı:

“İYİ Parti; Türkiye'yi yeniden inşa etme ülküsüyle yola çıkmış binlerce vatanseverin bir araya gelerek hayat verdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini yetiştirmiş cesur bir Türk kadını olan Meral Akşener’i kurucu lideri ve Genel Başkanı olarak benimsemiş ve 25 Ekim 2017 tarihinde kurumsal kimliğini oluşturmuş siyasi bir partidir. Kuruluşundan bugüne değin, yüce Türk Milletinin umudu olan İYİ Parti'nin lideri, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, parti içi demokrasi anlayışının en güzel örneği olarak, genel seçim sonrası, 24 Haziran 2023 tarihinde 3. Olağan Kongresini yapmaya karar vermiştir. Kurultaydan, partimizin, birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda daha da güçlenerek çıkacağına, aynı azim ve cesaretle mücadeleye devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu inançla; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede, ardında ve yanındayız.”