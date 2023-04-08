8 Nisan cumartesi yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.

Cumartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:45 Gülcemal

14:45 Yasak Elma

16:45 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gülcemal

23:00 Ego

02:00 Gülcemal

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:15 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

06:00 Yasak Elma

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

15:45 Ateş Kuşları

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

06:45 Beyoğlu Güzeli (Yerli Sinema)

08:30 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aile

02:15 Kızılcık Şerbeti

04:30 Bir Şansım Olsa

06:45 Yüz Yıllık Mucize

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Yerli Dizi

15:45 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

22:30 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema)

01:15 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema)

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:00 Söz

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)

18:30 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)

02:45 Gazete Magazin

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)

05:30 Canım Annem

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:45 Gönül Dağı

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:45 1 Çorba

11:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

14:55 1 Çorba

15:00 Tek Yürek

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Gönül Dağı

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

01:05 Kuşlarla Yolculuk

01:55 Avrupalı Müslümanlar

02:10 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli

03:15 Sahur Bereketi

05:00 Kur’an-ı Kerim Hatm-ı Şerif

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi