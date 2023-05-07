Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul: 19°: Parçalı bulutlu

Bursa 21° : Parçalı bulutlu

Tekirdağ 17°: Parçalı bulutlu

Edirne 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Kırklareli 20° : Parçalı bulutlu

Yalova 20°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 16°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 18°: Çok bulutlu

Aksaray 18°: Parçalı bulutlu

Konya: 16°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 17°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 18°: Çok bulutlu

Çankırı 19°: Çok bulutlu

Kayseri 13°: Parçalı bulutlu

Yozgat 12°: Hava açık ve yağmurlu

Sivas 12°: Hava açık ve yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 25°: Parçalı bulutlu

Manisa 23°: Parçalı bulutlu

Aydın 24°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 22° :Parçalı bulutlu

Balıkesir 22°: Çok bulutlu

Bursa 21° : Parçalı bulutlu

Uşak 21°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Antalya 26°: Parçalı bulutlu

Hatay 21°: Parçalı bulutlu

Mersin 24°: Hava açık ve yağmurlu

Osmaniye 22°: Hava açık ve yağmurlu

Kahramanmaraş 24°: Hava açık ve yağmurlu

Isparta 17°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Adıyaman 19°: Hava açık ve yağmurlu

Diyarbakır 21° : Parçalı bulutlu

Mardin 17°: Güneşli

Siirt 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Şanlıurfa 26°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın yer yer bulutlu, yer yer ise yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 17°: Parçalı bulutlu

Bayburt 9°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Bolu 17°: Parçalı bulutlu

Kastamonu 16°: Çok bulutlu

Sinop 19°: Hava açık ve yağmurlu

Rize 16°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Trabzon 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Zonguldak 17°: Çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ardahan 8° : Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 13°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Kars: 14°: Hava açık ve yağmurlu

Malatya: 20°: Hava açık ve yağmurlu

Tunceli 17°: Hava açık ve yağmurlu

Van 15° : Parçalı bulutlu

Hakkari 15° : Parçalı bulutlu

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