Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 19°: Parçalı bulutlu
Bursa 21° : Parçalı bulutlu
Tekirdağ 17°: Parçalı bulutlu
Edirne 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Kırklareli 20° : Parçalı bulutlu
Yalova 20°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 16°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 18°: Çok bulutlu
Aksaray 18°: Parçalı bulutlu
Konya: 16°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 17°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 18°: Çok bulutlu
Çankırı 19°: Çok bulutlu
Kayseri 13°: Parçalı bulutlu
Yozgat 12°: Hava açık ve yağmurlu
Sivas 12°: Hava açık ve yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 25°: Parçalı bulutlu
Manisa 23°: Parçalı bulutlu
Aydın 24°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 22° :Parçalı bulutlu
Balıkesir 22°: Çok bulutlu
Bursa 21° : Parçalı bulutlu
Uşak 21°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Antalya 26°: Parçalı bulutlu
Hatay 21°: Parçalı bulutlu
Mersin 24°: Hava açık ve yağmurlu
Osmaniye 22°: Hava açık ve yağmurlu
Kahramanmaraş 24°: Hava açık ve yağmurlu
Isparta 17°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
Adıyaman 19°: Hava açık ve yağmurlu
Diyarbakır 21° : Parçalı bulutlu
Mardin 17°: Güneşli
Siirt 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Şanlıurfa 26°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın yer yer bulutlu, yer yer ise yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 17°: Parçalı bulutlu
Bayburt 9°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Bolu 17°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 16°: Çok bulutlu
Sinop 19°: Hava açık ve yağmurlu
Rize 16°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Trabzon 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Zonguldak 17°: Çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ardahan 8° : Hava açık ve yağmurlu
Erzurum 13°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kars: 14°: Hava açık ve yağmurlu
Malatya: 20°: Hava açık ve yağmurlu
Tunceli 17°: Hava açık ve yağmurlu
Van 15° : Parçalı bulutlu
Hakkari 15° : Parçalı bulutlu
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