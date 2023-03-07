Hazırlıkları aylar süren ve çekimleri Afyon yolu üzerinde Kula’da gerçekleştirilen şiir-klip projesi bugün itibariyle tüm mecralarda yerini aldı.

Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’nda yer alan ‘Ve Kadınlarımız’ şiirinin yeniden hayat bulması için tamamen gönüllü bir çalışma yürütüldü. İki ayrı versiyonda Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ’un seslendirdiği şiir için hazırlanan duygu dolu klipte Meltem Cumbul, Salih Kalyon, Hakan Bilgin ve Onur Akın da performanslarıyla yer aldı.

Klibin görüntü yönetmenliğini usta isim Uğur İçbak’ın üstlenirken müziği Can Atilla’ya, ikinci yönetmenliği ve makyaj tasarımı ise Derya Ergün’e ait. Projeye başta Deniz ve Hasan Basri Aksu olmak üzere birçok sanatsever katkı sağladı.

‘8 MART’A, KADINLARIMIZA SAYGIYLA’ video klibi şu sözlerle başlıyor;

Cumhuriyetimizin 100.Yılına…

Yakın zamanda yaşanan ve ülkece acıya boğulduğumuz deprem felaketinde yitip giden canların anısına saygıyla…

Dayanışma duygusuyla…

ŞİİRİN ÖYKÜSÜ

Nâzım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları’nı, 1941 yılında Bursa Hapishanesi’nde yazar. Bu muhteşem eserde, Kurtuluş Savaşı’mızın kahramanlarını ve kahramanlıklarını içeren Kuvayı Milliye Destanı da vardır.

“Ve kadınlar, bizim kadınlarımız… Ayın altında kağnılar gidiyordu… Akşehir üstünden Afyon’a doğru…” diye gelip geçen dizeler, bir anlamda cephelerdeki ve hayatımızdaki kadınlarımıza saygı duruşudur adeta…

Büyük usta, “Manzaralar” ve “Destan”da anlattığı insanların yarısını tanımıştır; diğerleri de gerçeklerle örülen hayal ürünleridir. Ardı ardına sıralanan dizelerde komşularından başkasını tanımamış insanlar da gelip geçer… Cesaret, çile, cephe ve kadın gücü de…

Nâzım Hikmet, eserin sunumunda, “1908’den 1941’e kadar, Türkiye tarihinin ana resimlerini göstermeye çalıştım” diyecektir...

Yönetmen: Nebil Özgentürk

Seslendirenler: Haluk Bilginer / Selçuk Yöntem / Mehmet Aslantuğ

Konuk Oyuncular: Meltem Cumbul / Salih Kalyon / Hakan Bilgin / Onur Akın

Yardımcı Yönetmen: Derya Ergün

Görüntü Yönetmeni: Uğur İçbak

Sanat Yönetmeni: Mustafa Ziya Ülkenciler

Müzik: Can Atilla

Uygulayıcı Yapımcı: Ender Kartal

Kurgu: Volkan Evcim

Işık Şefi: Murat Aşık

Set Amiri: Cenan Yeşil

Uygulayıcı Yapımcı Yardımcılar: Ömer Gram / Sanem Atmaca

Kostüm: Fadim Üçbaş

Reji Asistanı: Merve Karakuş

Steady Cam: Kadir Şahin

Focus Puller: Mustafa Doğan

Flycam: Okan Oğuz

Colorist: Mehmet Göksu

YENİGÜN HABER MERKEZİ