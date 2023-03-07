ARNAVUTKÖY

NO: 34743089



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1315., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., CUMHURİYET sk bölgelerinde 08/03/2023 00:05:00 - 08/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34742255



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS sk bölgelerinde 08/03/2023 09:00:00 - 08/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34742975



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1730., 1731., 1732., 1734., 1737., 1742., 1744., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1754., 1755., 1756., 1757., 1759., 1766., PAZAR, VELİOĞLU, ŞEHİT HACI ALKAN sk bölgelerinde 08/03/2023 00:00:00 - 08/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34742977



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk / KEMALPAŞA mah HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 08/03/2023 02:00:00 - 08/03/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34742979



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1656., 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1668., 1669., 1670., 1672., 1673., 1674., 1675., VELİOĞLU sk bölgelerinde 08/03/2023 04:00:00 - 08/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34743190



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1206. sk bölgelerinde 08/03/2023 09:00:00 - 08/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34740134

BAHÇELİEVLER



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah CAHİT SITKI TARANCI, YAHYA KEMAL BEYATLI sk bölgelerinde 08/03/2023 09:00:00 - 08/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34740137



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah DUMLUPINAR 2 sk bölgelerinde 08/03/2023 10:00:00 - 08/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34740139



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, TUNCAY sk bölgelerinde 08/03/2023 11:00:00 - 08/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34741346

BAYRAMPAŞA



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, ATAKAN, KARTOPU, İNAN, ŞENLİK sk bölgelerinde 08/03/2023 00:01:00 - 08/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34741345



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 08/03/2023 00:01:00 - 08/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34741349



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK, BAYIR, GÜLAY, GÜNDÜZ, HAYIR, TUNA, YEŞİL ÇİMEN, ŞEHİT CEVAT TUYAN sk / İSMET PAŞA mah TUNA sk bölgelerinde 08/03/2023 00:01:00 - 08/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34743803



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah CUMHURİYET, GÜNDOĞDU, IRMAK, KİRAZ, MEŞE, SEDEF, ZEYTİNOĞLU sk bölgelerinde 08/03/2023 10:00:00 - 08/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34742214

ESENYURT



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3020., 3021., 3116. sk / OSMANGAZİ mah 3115. sk bölgelerinde 08/03/2023 00:00:00 - 08/03/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34742240



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2608., 2611., 2616., GÜLBİR, GÜNEBAKAN, LAVANTA, ÇUHA ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 08/03/2023 09:00:00 - 08/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34741162



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah 2663., GAZİ sk bölgelerinde 08/03/2023 09:00:00 - 08/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34742239



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2611., 2616., 2622., GÜLBİR, GÜNEBAKAN, LAVANTA, YİĞİT, ÇUHA ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 08/03/2023 09:00:00 - 08/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKCEKMECE

NO: 34741285



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.AYLA, 20 TEMMUZ, 4.ENGİN, 5.PAPATYA, ARAS, HAKKIBEY, MEHMET ALİBEY, MUAMMER AKSOY, REŞİT, YAKUT, İBRAHİM KALFA, ŞEHİT FERİDE, ŞEHİT RECEP, ŞEHİT SUAT KARADAĞ sk bölgelerinde 08/03/2023 00:01:00 - 08/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34741283



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.GÖÇMEN, 2.HİLAL, 2.ÇEŞME, 20 TEMMUZ, ALEMDAR, ARAS, AVCILAR, AĞRI, DAR, ERMAN, FEHİM EFENDİ, MEKTEP, MUAMMER AKSOY, REFİK BEY, ŞEHİT KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 08/03/2023 00:01:00 - 08/03/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.