8 Mart 2023 Çarşamba bugün televizyon hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Çarşamba günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı tv rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
- 07:15 Çalar Saat
- 10:15 Ekonomi Arası
- 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 En Hamarat Benim
- 15:45 Adım Farah
- 17:15 Yalnız Kalpler
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Adım Farah
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 23:30 Dizi Tekrar
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kızılcık Şerbeti
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Aile
- 22:30 Sahte Kabadayı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hayat Şarkısı
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 O Kız
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Dünden Sonra Yarından Önce
- 17:00 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Toprak ile Fidan
- 20:00 Çöp Adam
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa
- 10:30 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panaroma
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023
- 09.00 Bu Toprağın Sesi
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.00 Adını Sen Koy
- 15.05 Seksenler
- 17.20 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
- 19.00 Ana Haber
- 19.55 İddiaların Aksine
- 20.00 Yürek Çıkmazı
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi