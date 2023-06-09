8 Haziran 2023 reyting sonuçları! Camdaki Kız, Aldatmak, Alsancakreyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Perşembe akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Camdaki Kız, Aldatmak, Alsancak dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 8 Haziran Perşembe akşamı reyting sonuçları...

DÜN AKŞAM REYTİNG SONUÇLARI

Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" Total'de reytinglerde birinci sırayı alırken, ikinci sırada Atv'de gösterilen "Aldatmak" dizisi, üçüncü sırada ise TRT1'de yayınlanan "Al Sancak" dizisi yer aldı.

AB'de ise "Camdaki Kız" birinci, "Aldatmak" ikinci ve "Al Sancak" üçüncü sırada yer aldı.