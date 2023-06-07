Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 8 Haziran Perşembe günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 28°: Çok bulutlu
İzmir 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Bursa 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Adana 33°: Çok bulutlu
Antalya 27°: Parçalı bulutlu
Muğla 25°: Yağmurlu
Manisa 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Karabük 31°: Parçalı bulutlu
Bitlis 26°: Parçalı bulutlu
Bolu 27°: Yer yer yağışlı
Nevşehir 26°: Sağanak yağışlı
Aksaray 29°: Sağanak yağışlı
Ağrı 26°: Parçalı bulutluKaynak: HABER MERKEZİ