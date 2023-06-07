Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 8 Haziran Perşembe günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 28°: Çok bulutlu

İzmir 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Bursa 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Adana 33°: Çok bulutlu

Antalya 27°: Parçalı bulutlu

Muğla 25°: Yağmurlu

Manisa 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Karabük 31°: Parçalı bulutlu

Bitlis 26°: Parçalı bulutlu

Bolu 27°: Yer yer yağışlı

Nevşehir 26°: Sağanak yağışlı

Aksaray 29°: Sağanak yağışlı

Ağrı 26°: Parçalı bulutlu