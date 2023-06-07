Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 8 Haziran Perşembe günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor. Bursa’da ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul 23°: Çok bulutlu

Bursa 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Tekirdağ 26°: Çok bulutlu

Edirne 29°: Çok bulutlu

Sakarya 26°: Bulutlu

Kırklareli 26°: Parçalı bulutlu

Yalova 26°: Bulutlu

Kocaeli 26°: Bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 28°: Çok bulutlu

Aksaray 29°: Sağanak yağışlı

Konya: 27°: Yer yer yağışlı

Eskişehir 27°: Yağmurlu

Kırıkkale 29°: Çok bulutlu

Çankırı 28°: Parçalı bulutlu

Kayseri 29°: Parçalı bulutlu

Yozgat 25°: Parçalı bulutlu

Sivas 27°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Çanakkale ve Balıkesir’de de hava bulutlu olacak.

İzmir 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Manisa 24°: Yer yer sağanak yağışlı

Aydın 29°: Yer yer sağanak yağışlı

Çanakkale 27°: Bulutlu

Denizli 29°: Yer yer sağanak yağışlı

Balıkesir 26°: Bulutlu

Uşak 26°: Sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Adana 33: Çok bulutlu

Antalya 27°: Parçalı bulutlu

Hatay 33°: Parçalı bulutlu

Mersin 29°: Çok bulutlu

Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 34°: Parçalı bulutlu

Isparta 26°: Çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 33°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 34°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 36°: Güneşli

Mardin 34°: Parçalı bulutlu

Siirt 34°: Güneşli

Şanlıurfa 37°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bolu’da yer yer yağış beklenirken, Bayburt’ta ise havanın güneşli olması bekleniyor.

Amasya: 28°: Parçalı bulutlu

Bayburt 26°: Güneşli

Bolu 27°: Yer yer yağışlı

Giresun 22°: Parçalı bulutlu

Kastamonu 27°: Parçalı bulutlu

Sinop 20°: Parçalı bulutlu

Karabük 30°: Parçalı bulutlu

Ordu 23° : Parçalı bulutlu

Rize 22°: Parçalı bulutlu

Trabzon 22°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 22°: Bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Tunceli’de havanın güneşli olması beklenirken, Hakkari’de ise yer yer yağış bekleniyor.

Ağrı 26°: Parçalı bulutlu

Ardahan 23°: Parçalı bulutlu

Erzurum 23°: Parçalı bulutlu

Kars 23°: Parçalı bulutlu

Malatya: 31°: Parçalı bulutlu

Tunceli 30°: Güneşli

Muş 28°: Parçalı bulutlu

Şırnak 29°: Parçalı bulutlu

Van 23°: Parçalı bulutlu

Hakkari 25°: Yer yer yağışlı



