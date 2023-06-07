Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 8 Haziran Perşembe günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor. Bursa’da ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul 23°: Çok bulutlu
Bursa 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Tekirdağ 26°: Çok bulutlu
Edirne 29°: Çok bulutlu
Sakarya 26°: Bulutlu
Kırklareli 26°: Parçalı bulutlu
Yalova 26°: Bulutlu
Kocaeli 26°: Bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 28°: Çok bulutlu
Aksaray 29°: Sağanak yağışlı
Konya: 27°: Yer yer yağışlı
Eskişehir 27°: Yağmurlu
Kırıkkale 29°: Çok bulutlu
Çankırı 28°: Parçalı bulutlu
Kayseri 29°: Parçalı bulutlu
Yozgat 25°: Parçalı bulutlu
Sivas 27°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Çanakkale ve Balıkesir’de de hava bulutlu olacak.
İzmir 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Manisa 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Aydın 29°: Yer yer sağanak yağışlı
Çanakkale 27°: Bulutlu
Denizli 29°: Yer yer sağanak yağışlı
Balıkesir 26°: Bulutlu
Uşak 26°: Sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Adana 33: Çok bulutlu
Antalya 27°: Parçalı bulutlu
Hatay 33°: Parçalı bulutlu
Mersin 29°: Çok bulutlu
Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 34°: Parçalı bulutlu
Isparta 26°: Çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 33°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 34°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 36°: Güneşli
Mardin 34°: Parçalı bulutlu
Siirt 34°: Güneşli
Şanlıurfa 37°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bolu’da yer yer yağış beklenirken, Bayburt’ta ise havanın güneşli olması bekleniyor.
Amasya: 28°: Parçalı bulutlu
Bayburt 26°: Güneşli
Bolu 27°: Yer yer yağışlı
Giresun 22°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 27°: Parçalı bulutlu
Sinop 20°: Parçalı bulutlu
Karabük 30°: Parçalı bulutlu
Ordu 23° : Parçalı bulutlu
Rize 22°: Parçalı bulutlu
Trabzon 22°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 22°: Bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Tunceli’de havanın güneşli olması beklenirken, Hakkari’de ise yer yer yağış bekleniyor.
Ağrı 26°: Parçalı bulutlu
Ardahan 23°: Parçalı bulutlu
Erzurum 23°: Parçalı bulutlu
Kars 23°: Parçalı bulutlu
Malatya: 31°: Parçalı bulutlu
Tunceli 30°: Güneşli
Muş 28°: Parçalı bulutlu
Şırnak 29°: Parçalı bulutlu
Van 23°: Parçalı bulutlu
Hakkari 25°: Yer yer yağışlı
Kaynak: HABER MERKEZİ