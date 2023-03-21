Çözüm platformu Şikayetvar, mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları sekizinci kez belirledi. Türkiye’yi yasa boğan büyük deprem felaketi nedeniyle bu yıl ödül töreninin iptal edildiği A.C.E. Awards’ta bir yıl boyunca büyük emekler vererek; müşteri memnuniyeti odaklı çalışma kültürünün bir parçası olma misyonunu üstlenen ve şikâyeti memnuniyete çeviren markalara ödülleri takdim edildi. Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1.5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre belirlenen A.C.E. Awards’ta, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimini yaşatan 60 farklı sektörden 113 marka ödüllerine kavuştu.

Şikayetvar 8’inci A.C.E Awards’ta ödül alan markalar ve dereceleri şöyle sıralandı:

Akaryakıt

Opet (Diamond)

Akü

Yiğit Akü (Diamond)

Ankastre

Simfer (Diamond)

Franke (Gold)

Teka (Silver)

Ayakkabı Mağaza Zinciri

FLO Ayakkabı (Diamond)

Bankacılık A

QNB Finansbank (Diamond)

Akbank (Gold)

Bankacılık B

Odeabank (Diamond)

HSBC (Gold)

Şekerbank (Silver)

Beyaz Eşya

Beko (Diamond)

Arçelik (Gold)

Profilo (Silver)

Bilet Siteleri (Ulaşım)

Obilet (Diamond)

Bisiklet-Scooter Kiralama

Martı (Diamond)

BinBin (Gold)

Cep Telefonu

Samsung (Diamond)

Departman Mağazacılığı

Boyner (Diamond)

Digital Platform

KabloTV (Diamond)

TV+ (Gold)

Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri

Stilevs (Diamond)

King (Gold)

Tefal (Silver)

Elektronik Para Uygulamaları

ininal Kart (Diamond)

Papara (Gold)

Paycell (Silver)

Elementer Sigorta A

Aksigorta (Diamond)

Doğa Sigorta (Gold)

Anadolu Sigorta (Silver)

Elementer Sigorta B

Ethica Sigorta (Diamond)

Zurich Sigorta (Gold)

Ray Sigorta (Silver)

Emeklilik ve Hayat Sigorta

AgeSA Hayat ve Emeklilik (Diamond)

Türkiye Hayat Emeklilik (Gold)

MetLife Emeklilik ve Hayat (Silver)

Enerji Dağıtım

TREDAŞ (Diamond)

SEDAŞ (Gold)

Enerji Perakende

Zorlu Enerji (Diamond)

Depsaş Enerji (Gold)

Fast Food Zinciri

Little Caesars (Diamond)

Domino's Pizza (Gold)

Giyim Markaları B Segment

Ipekyol (Diamond)

Giyim Markaları C Segment

DeFacto (Diamond)

LC Waikiki (Gold)

Mavi (Silver)

Güvenlik Sistemleri

Kale Alarm (Diamond)

Pronet (Gold)

Hızlı Teslimat

PackUpp (Diamond)

Isı Sistemleri

Baymak (Diamond)

İletişim (GSM)

Turkcell (Diamond)

Vodafone (Gold)

İnternet Servis Sağlayıcılar

Kablonet (Diamond)

Vodafone Net (Gold)

Superonline (Silver)

Kahve Zinciri

Tchibo (Diamond)

Kamu Bankacılığı

Halkbank (Diamond)

Kargo

Yurtiçi Kargo (Diamond)

MNG Kargo (Gold)

Sürat Kargo (Silver)

Kargo E-Ticaret

hepsiJET (Diamond)

KARGOMsende (Gold)

Sendeo (Silver)

Katılım Bankacılığı

Albaraka Türk (Diamond)

Kombi

Ferroli Türkiye (Diamond)

Warmhaus (Gold)

Kozmetik Mağaza Zinciri

Watsons (Diamond)

Gratis (Gold)

Kripto-Sanal Para Borsası

Bitlo (Diamond)

Icrypex (Gold)

Lojistik

Horoz Lojistik (Diamond)

Market Alışveriş Uygulamaları

İsteGelsin (Diamond)

Hepsiburada Market (Gold)

Marketler Zinciri

CarrefourSA (Diamond)

Onur Market (Gold)

Marketler Zinciri (İndirim)

A101 (Diamond)

Mobilya Mağaza Zincir

Bellona (Diamond)

İstikbal (Gold)

Mobilya Mağaza Zinciri (B)

Mondi (Diamond)

Konfor Mobilya (Gold)

Kilim Mobilya (Silver)

Network Satış Markaları

Farmasi (Diamond)

Online İkinciel Otomobil

VavaCars (Diamond)

Oto Kiralama

Sixt (Diamond)

Garenta (Gold)

Oto Kiralama Araç Paylaşım

MOOV (Diamond)

Otomotiv A

Ford (Diamond)

Renault (Gold)

Fiat (Silver)

Otomotiv B

Dacia (Diamond)

Otomotiv Lüks

BMW (Diamond)

Ödeme Sistemleri

PayTR (Diamond)

iyzico (Gold)

PayFix (Silver)

Pazar Yeri Siteleri

Hepsiburada (Diamond)

Pazaryeri Siteleri (B)

Morhipo (Diamond)

PttAVM (Gold)

Seri İlan - Oto Kiralama

Yolcu360 (Diamond)

Tasarruf Finansman Şirketleri (Ev)

Katılımevim (Diamond)

Eminevim (Gold)

Tasarruf Finansman Şirketleri (Otomobil)

EminOtomotiv (Diamond)

Tatil Pazarlama

tatil.com (Diamond)

Tatil Sepeti (Gold)

Jolly Tur (Silver)

Teknoloji Ürün Siteleri

İncehesap (Diamond)

Teknoloji Mağaza Zinciri

Teknosa (Diamond)

Televizyon Ses ve Görüntü Sistemleri

Arçelik (Diamond)

Beko (Gold)

Sunny (Silver)

Vitrifiye

VitrA (Diamond)

Yapı Market Zinciri

Koçtaş (Diamond)

Yatak Marka Mağaza

İşbir Yatak (Diamond)

İdaş (Gold)

Yemek Kartları

Multinet (Diamond)

Sodexo (Gold)