Çözüm platformu Şikayetvar, mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları sekizinci kez belirledi. Türkiye’yi yasa boğan büyük deprem felaketi nedeniyle bu yıl ödül töreninin iptal edildiği A.C.E. Awards’ta bir yıl boyunca büyük emekler vererek; müşteri memnuniyeti odaklı çalışma kültürünün bir parçası olma misyonunu üstlenen ve şikâyeti memnuniyete çeviren markalara ödülleri takdim edildi. Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1.5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre belirlenen A.C.E. Awards’ta, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimini yaşatan 60 farklı sektörden 113 marka ödüllerine kavuştu.
Şikayetvar 8’inci A.C.E Awards’ta ödül alan markalar ve dereceleri şöyle sıralandı:
Akaryakıt
Opet (Diamond)
Akü
Yiğit Akü (Diamond)
Ankastre
Simfer (Diamond)
Franke (Gold)
Teka (Silver)
Ayakkabı Mağaza Zinciri
FLO Ayakkabı (Diamond)
Bankacılık A
QNB Finansbank (Diamond)
Akbank (Gold)
Bankacılık B
Odeabank (Diamond)
HSBC (Gold)
Şekerbank (Silver)
Beyaz Eşya
Beko (Diamond)
Arçelik (Gold)
Profilo (Silver)
Bilet Siteleri (Ulaşım)
Obilet (Diamond)
Bisiklet-Scooter Kiralama
Martı (Diamond)
BinBin (Gold)
Cep Telefonu
Samsung (Diamond)
Departman Mağazacılığı
Boyner (Diamond)
Digital Platform
KabloTV (Diamond)
TV+ (Gold)
Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri
Stilevs (Diamond)
King (Gold)
Tefal (Silver)
Elektronik Para Uygulamaları
ininal Kart (Diamond)
Papara (Gold)
Paycell (Silver)
Elementer Sigorta A
Aksigorta (Diamond)
Doğa Sigorta (Gold)
Anadolu Sigorta (Silver)
Elementer Sigorta B
Ethica Sigorta (Diamond)
Zurich Sigorta (Gold)
Ray Sigorta (Silver)
Emeklilik ve Hayat Sigorta
AgeSA Hayat ve Emeklilik (Diamond)
Türkiye Hayat Emeklilik (Gold)
MetLife Emeklilik ve Hayat (Silver)
Enerji Dağıtım
TREDAŞ (Diamond)
SEDAŞ (Gold)
Enerji Perakende
Zorlu Enerji (Diamond)
Depsaş Enerji (Gold)
Fast Food Zinciri
Little Caesars (Diamond)
Domino's Pizza (Gold)
Giyim Markaları B Segment
Ipekyol (Diamond)
Giyim Markaları C Segment
DeFacto (Diamond)
LC Waikiki (Gold)
Mavi (Silver)
Güvenlik Sistemleri
Kale Alarm (Diamond)
Pronet (Gold)
Hızlı Teslimat
PackUpp (Diamond)
Isı Sistemleri
Baymak (Diamond)
İletişim (GSM)
Turkcell (Diamond)
Vodafone (Gold)
İnternet Servis Sağlayıcılar
Kablonet (Diamond)
Vodafone Net (Gold)
Superonline (Silver)
Kahve Zinciri
Tchibo (Diamond)
Kamu Bankacılığı
Halkbank (Diamond)
Kargo
Yurtiçi Kargo (Diamond)
MNG Kargo (Gold)
Sürat Kargo (Silver)
Kargo E-Ticaret
hepsiJET (Diamond)
KARGOMsende (Gold)
Sendeo (Silver)
Katılım Bankacılığı
Albaraka Türk (Diamond)
Kombi
Ferroli Türkiye (Diamond)
Warmhaus (Gold)
Kozmetik Mağaza Zinciri
Watsons (Diamond)
Gratis (Gold)
Kripto-Sanal Para Borsası
Bitlo (Diamond)
Icrypex (Gold)
Lojistik
Horoz Lojistik (Diamond)
Market Alışveriş Uygulamaları
İsteGelsin (Diamond)
Hepsiburada Market (Gold)
Marketler Zinciri
CarrefourSA (Diamond)
Onur Market (Gold)
Marketler Zinciri (İndirim)
A101 (Diamond)
Mobilya Mağaza Zincir
Bellona (Diamond)
İstikbal (Gold)
Mobilya Mağaza Zinciri (B)
Mondi (Diamond)
Konfor Mobilya (Gold)
Kilim Mobilya (Silver)
Network Satış Markaları
Farmasi (Diamond)
Online İkinciel Otomobil
VavaCars (Diamond)
Oto Kiralama
Sixt (Diamond)
Garenta (Gold)
Oto Kiralama Araç Paylaşım
MOOV (Diamond)
Otomotiv A
Ford (Diamond)
Renault (Gold)
Fiat (Silver)
Otomotiv B
Dacia (Diamond)
Otomotiv Lüks
BMW (Diamond)
Ödeme Sistemleri
PayTR (Diamond)
iyzico (Gold)
PayFix (Silver)
Pazar Yeri Siteleri
Hepsiburada (Diamond)
Pazaryeri Siteleri (B)
Morhipo (Diamond)
PttAVM (Gold)
Seri İlan - Oto Kiralama
Yolcu360 (Diamond)
Tasarruf Finansman Şirketleri (Ev)
Katılımevim (Diamond)
Eminevim (Gold)
Tasarruf Finansman Şirketleri (Otomobil)
EminOtomotiv (Diamond)
Tatil Pazarlama
tatil.com (Diamond)
Tatil Sepeti (Gold)
Jolly Tur (Silver)
Teknoloji Ürün Siteleri
İncehesap (Diamond)
Teknoloji Mağaza Zinciri
Teknosa (Diamond)
Televizyon Ses ve Görüntü Sistemleri
Arçelik (Diamond)
Beko (Gold)
Sunny (Silver)
Vitrifiye
VitrA (Diamond)
Yapı Market Zinciri
Koçtaş (Diamond)
Yatak Marka Mağaza
İşbir Yatak (Diamond)
İdaş (Gold)
Yemek Kartları
Multinet (Diamond)
Sodexo (Gold)