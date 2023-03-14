Kartal Belediyesi öncülüğünde, çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak, anısını yaşatmak ve deneme alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla bu yıl 7'incisi düzenlenen deneme yarışmasının sonuçları 15 Mart Çarşamba günü açıklanacak.

Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi, Cumhuriyet Gazetesi, P.E.N ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı'nın da destek verdiği "7. Vedat Günyol Deneme Yarışması"nın sonuçları, Neptün Gezegen Cafe'de saat 11.00 de düzenlenecek olan basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak.

Siz basın mensuplarının katılımını bekler, saygılar sunarız.

Tarih: 15 Mart 2023 Çarşamba

Saat: 11.00

Yer: Neptün Gezegen Cafe (Organik Pazar içi) Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. No:2 Kartal/İstanbul

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi