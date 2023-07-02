Yeni asgari ücretin yüzde 34 oranında arttırılarak 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesinin ardından, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 7500 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...
7500 TL Olan En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
7.500 TL olan en düşük emekli maaşına enflasyon tutarı kadar bir zam yapılması beklenirken 10 bin TL'ye yükselebileceği konuşuluyor.
Seçim öncesinde en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmişti.
Yıllara Göre En Düşük Emekli Maaşı
2010: 680 TL
2011: 767 TL
2012: 844 TL
2013: 905 TL
2014: 980 TL
2015: 1065 TL
2016: 1265 TL
2017: 1388 TL
2018: 1578 TL
2019: 1861 TL
2020: 2089 TL
2021: 2425 TL
2022: 3166 TL
2022 (ara zam): 5500 TL
2023: 5871 TL
2023 (ara zam): 7500 TLKaynak: HABER MERKEZİ