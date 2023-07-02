Yeni asgari ücretin yüzde 34 oranında arttırılarak 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesinin ardından, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 7500 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

7500 TL Olan En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

7.500 TL olan en düşük emekli maaşına enflasyon tutarı kadar bir zam yapılması beklenirken 10 bin TL'ye yükselebileceği konuşuluyor.

Seçim öncesinde en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmişti.

Yıllara Göre En Düşük Emekli Maaşı

2010: 680 TL

2011: 767 TL

2012: 844 TL

2013: 905 TL

2014: 980 TL

2015: 1065 TL

2016: 1265 TL

2017: 1388 TL

2018: 1578 TL

2019: 1861 TL

2020: 2089 TL

2021: 2425 TL

2022: 3166 TL

2022 (ara zam): 5500 TL

2023: 5871 TL

2023 (ara zam): 7500 TL