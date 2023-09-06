Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sporseverlerin merakla beklediği ve ‘Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü’ tesislerinde düzenlenen ‘İstanbul Challenger - TED Open’ Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Bu yıl da ‘QNB Finansbank’ın katkıları ve ‘Grand Tarabya Otelinin’ konaklama sponsorluğu ile 4-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva, Türkiye’nin en eski spor etkinliği olması bir yana, aynı zamanda uluslararası tenis camiasındaki en sürekli sert-zemin Challenger Turnuvası olarak biliniyor.

Ulusal ve uluslararası sporcuların büyük ilgi gösterdiği turnuvada geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye Şampiyonası’ndan zaferle çıkan yeni ülke şampiyonumuz Yankı Erel başta olmak üzere Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Koray Kırcı ve Ergi Kırkın ile birlikte yurt dışından efsane Bjorn Borg’un oğlu Leo Borg, Radu Albot, Damir Dzumhur, Kimmer Coppejans ve Kwon Soonwoo gibi yıldızlar korta çıkacak. 10 Eylül 2023, Pazar günkü final maçından önce ise dünyaca ünlü tenisçi Mansour Bahrami bir gösteri maçı da yapacak.

İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nın geleneksel basın toplantısı 5 Eylül Salı günü The Grand Tarabya Oteli’nde yapıldı. ATP Challenger takviminin prestijli turnuvalarından biri olan TED Open’ın basın toplantısına TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, The Grand Tarabya oteli Genel Müdürü Merve Kadıoğlu Sönmez, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve turnuvada mücadele edecek olan Türkiye Şampiyonu Yankı Erel katıldı.

HER YIL DAHA ÇEKİŞMELİ OLUYOR

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan TED Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz şunları söyledi: ‘Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü’ olarak ATP Challenger takviminin en önemli turnuvalarından biri olan ‘İstanbul Challenger - TED Open’nın oynanmasını sürdüreceğiz. Dünyada bu kadar uzun süre aynı kulüpte yapılan Challenger turnuva sayısı sadece 5 tane var ve TED’de bunların başlıcası konumunda yer alıyor. Her yıl çok daha çekişmeli bir organizasyon oluyor ve bu yıl da kıyasıya maçların oynandığı bir turnuva olacağına inanıyorum. Amacımız Türkiye’ye tenisi yaymak, zeki, çevik ve ahlaklı gençler yetişmesine olanak sağlamaktır. Doğru bir yolda olduğumuza inanıyorum. Bu vesileyle bu yıl turnuvamıza katılan tüm tenisçilere başarılar diliyorum” dedi.

“SPOR FAALİYETLERİNİ GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu yaptığı açıklamada, “İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası 1946 yılından beri devam ediyor. Türkiye açısından çok önemli bir turnuva olduğuna inanıyoruz. Odağında insan olan bir bankacılık anlayışımız var. Sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak içinde bulunduğumuz toplumun yararı için sadece finansal değil, beraberinde çevresel, sosyal ve etik açıdan uzun vadeli değerler yaratma gayreti içindeyiz. Toplumsal sorumluluğumuzun bilinci ile bugüne kadar spordan müziğe, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda projeler hayata geçirdik. Bireylerin kişisel ve fiziki gelişimde pozitif etkiye sahip olan spor faaliyetlerini, daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz ve bu anlamda birçok projeyi desteklediğimizi söyleyebilirim. İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası da bunlardan bir tanesi ve ağırladığı uluslararası tenisçilerin ülkemizin tanıtımı açısından büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Böylesine önemli bir turnuvanın devam etmesine destek olmak bizleri de çok mutlu ediyor. Gelecek yıllarda bu tarz organizasyonların Türkiye’de artarak devam etmesi en büyük temennimiz. Hem Türk sporun gelişmesi hem de ülkemizin uluslararası arenada kendini duyurması açısından çok önemli bir organizasyon. Kurumsal olarak önümüzdeki yıllarda da bu önemli organizasyonu desteklemeye devam etmek istiyoruz. İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nda mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum.” dedi.

Bu prestijli organizasyon, 10 Eylül Pazar günü saat 15.00’de tekler finali ile sona erecek.

Aynı gün ayrıca dünyaca ünlü tenisçi Mansur Bahrami de bir gösteri maçı yapacak. Oynanacak final maçının ardından ödül töreni ve Enbe Orkestrası konseri ile turnuva sona erecek.

Dünya tenisini idare eden ‘Association of Tennis Professionals ATP Tour’ güdümünde gerçekleştirilen ve Challenger serisi turnuvalarından biri olan “TED Open”, ülkemizde aralıksız olarak 35 yıldır gerçekleştiriliyor. Eski adı ile “İstanbul Enternasyonel Tenis Turnuvasına” 1936 yılında amatör olarak başlandı. Ardından ATP’nin kurulması ve tenisin profesyonelleşmesiyle, yeni adıyla ‘İstanbul Challenger’, 1978 yılından beridir düzenleniyor. 2003 yılında organize edilen ATP tarafından seride yer alan 44 ülkedeki 129 turnuva içinde en başarılı organize edilen turnuva seçilerek ‘2003 Challenger Award’ ödülüne de layık görüldü. Ödül, bizzat dönemin bir numarası Roger Federer tarafından “TED Open” Turnuva Direktörü Bekir Emre’ye Fransa'da Paris Masters esnasından takdim edildi.

DÜNYA TENİSİN YILDIZLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İstanbul Challenger geçtiğimiz yıllarda Karlovic, Ancic, Kohlschreiber, Gasquet, Söderling, Berdych, Davydenko, Khachanov, Zverev, Dimitrov, Tsitspas gibi dünya tenisinin zirvesinde yer alan yıldızları ağırladı. Turnuvaya dünya klasmanında ilk 200 içerisinde yer alan tenisçilerden yaklaşık olarak 50'si katılıyor. TED Open, Türk tenisçiler için bir sıçrama tahtası niteliğinde olmakla birlikte Türk Tenisine dünya arenasında sınıf atlatıyor.

Fotoğraf soldan sağa: Tenis oyuncusu Aisam Ul-Haq Quareshi, Turnuva Direktörü Melis Yafe, TED Spor Klübü Başkanı Prof.Dr. Mehmet Tınaz, The Grand Tarabya Otel Genel Müdürü Merve Kadıoğlu Sönmez, QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu tenis oyuncusu Yankı Erel.