7000 Dolarlık M2 Ultra Çipli Mac Pro'nun İlk Test Sonuçları Ortaya Çıktı! Apple'ın WWDC etkinliğinde tanıttığı ve Türkiye'de satılmayan M2 Ultra çipli Mac Pro'nun performans test sonuçları nihayet açıklandı. İşte detaylar...

Apple M2 Ultra İşlemcili Yeni Mac Pro

Apple'ın 5 Haziran'daki WWDC etkinliğinde tanıttığı yeni Mac Pro, M2 Ultra işlemci ile geliyor. Geekbench 6 benchmark testinden geçirilen bu yeni modelin performans sonuçları ortaya çıktı.

İşlemci Performansı ve Karşılaştırmalar

Yeni M2 Ultra Mac Pro modeli, 13.000 dolar başlangıç fiyatına sahip 28 çekirdekli Xeon W işlemcili Intel tabanlı Mac Pro ile karşılaştırıldı. Apple işlemcili Mac Pro, Intel işlemcili modele göre iki kat daha hızlı. Yeni Mac Pro'nun tek çekirdek puanı 2794, çok çekirdek puanı ise 21,453. Intel işlemcili Mac Pro'nun tek çekirdek puanı 1378, çok çekirdek puanı ise 10,390 olarak kaydedildi. Yeni Mac Pro, M2 Ultra çipli Mac Studio ile benzer performans puanlarına sahip.

Yeni Mac Pro'nun Öne Çıkan Özellikleri

Yeni Mac Pro'nun avantajları arasında PCI Express genişletme imkanı bulunuyor. Ayrıca 8 Thunderbolt 4 portu, 192GB’a kadar RAM ve 7 PCIe genişletme yuvası gibi özelliklere sahip olan M2 Ultra çip, modüler ve yükseltilebilir yapısıyla dikkat çekiyor.

Mac Pro'nun Fiyatı

M2 Ultra çipli Mac Pro 2023 modeli, Türkiye'de satışa sunulmazken, Amerika'da 7000 dolardan başlayan fiyatlarla satışta. İş dünyası için tasarlanan bu model, kule tipi ve raf tipi kasa seçenekleriyle geliyor.