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‘Yedi yılın özlemi, yedi yılın hasreti, bu gece İstanbul’u yakacağız’ diyen Gökhan Özen, uzak kaldığı yıllarda sosyal medya üzerinden, her gün yüzlerce mesaj aldığını söyleyip ve beni buraya getiren sizlerin sevgisidir açıklamasını yaptı.

Bu konser için sahnede kendisine eşlik eden dansçıları ve müzisyen arkadaşları ile Özen, hazırladığı birçok sürprizden dolayı hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Kızıyla sahnede dans etti

Unutulmaz anlara sahne olan konserde Budala ve İki Yabancı şarkılarında Özen’e kızı eşlik etti. İlk defa sahnede kızıyla dans eden sanatçı, duygusal dakikalar yaşadı.

Müthiş sahne performansının yanında beyaz kuyruklu piyanoda söylediği Duman Gözlüm, Seni Kimler Aldı, Ne Farkeder gibi şarkılarla da romantik rüzgarlar estirdi.

Çoğu şarkısında kendisine eşlik eden 4 kadın dansçısı ile farklı koreografiler sergileyen Özen, sıcak ve sempatik tavırları ile hayranlarını büyüledi.

Dj, prodüktör Murat Hendes ile ortaklık

İşitsel olduğu kadar görsel yönü kuvvetli sahne şovu ile muhteşem bir geri dönüş yaşatan Özen, yakında Avrupa’da yayınlanacak Benden Sorulur şarkısının yeni versiyonunu Almanya’dan gelen dj prodüktör Murat Hendes ile birlikte sergiledi.

Seyircilerin arasına katıldı

Konserin ikinci bölümünde kıyafet değiştiren Gökhan Özen, bir ara sahneden seyircilerin arasına karışarak; hem şarkısını söyledi hem de onları kırmayarak selfiler çektirdi.

Yanlış Numara, Sitemkar, Resimler Hayaller, Nazar, Aramazsan Arama, Duman Gözlüm gibi hitlerini söyleyen Özen, Sorry Seems, Bomboleo gibi farklı dillerden şarkıları da ustaca söyledi.

Bir an bile enerjisi düşmeyen konserin sonunda popstar Aramazsan Arama’yı söylediğinde resmen Kuruçeşme yıkıldı. Yoğun seyirci tezahüratıyla yeniden sahneye çıkan Özen, 28 Eylül’de yeniden sevenleri ile buluşuyor.