Kartal Belediyesi Neptün Gezegen Kafe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısına, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın yanı sıra Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu Başkanı Avukat Celal Ülgen, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, yayıncı ve şair Mustafa Köz, şair-yazar-avukat Tahir Şilkan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, şairler, yazarlar ve pek çok Kartallı vatandaş katıldı. Yarışmada Vedat Günyol Deneme Ödülünü ‘Yayan Yapıldak’ adlı kitabıyla Haydar Ergülen kazandı.

Deneme türünün edebiyatımızda özgün ve seçkin yazarlarından Vedat Günyol’un anısını yaşatmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla her yıl verilen deneme ödüllerine bu yıl 49 katılımcı başvurdu. 27 Temmuz-11 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuran 49 katılımcının yapıtları Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Celal Ülgen, Hakan Unutmaz, Halil İbrahim Özcan, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Mazlum Çetinkaya, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kökden’den oluşan Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu tarafından değerlendirildi.

Vedat Günyol Deneme Ödülü “Yayan Yapıldak” Eseriyle Haydan Ergülen’in Oldu

Basın toplantısında kurul adına ödülleri açıklayan Celal Ülgen, gönderilen tüm kitapları ve dosyaları seçici kurulun okuyarak incelediğini ve değerlendirmeye tabi tutulduğunu söyledi. Seçici kurulun aldığı kararlar doğrultusunda ödüle layık görülenlerin belirlendiğini kaydeden Ülgen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Olgun, kıvrak bir Türkçeyle, her biri bir sözcük üstüne yazılmış kısacık denemeleriyle, sevdiği sözcüklere sanki borcunu öderken, okurunu da o sözcüklerin kendisindeki çağrışımları arasında, deneme dilinde keyifli gezintilere çıkaran değerli yazar Sayın Haydar Ergülen, ‘Yayan Yapıldak’ isimli deneme kitabıyla 7. Vedat Günyol Deneme Ödülü’ne layık bulunmuştur.”

Seçiçi Kurul Özel Ödülü İki Yazarın Oldu

Yapılan değerlendirmelerde iki deneme yazarının eşit oy aldığını belirten Ülgen, iki yazara da ödül vereceğini söyledi. Ülgen, “Kendine özgü bir dinginlik, retorik ve tevazu etiği geliştirdiği denemelerinde, öncelikle sonu gelmez bir kakofoniye kurban gitmiş kendi iç sesimizi, ardından toplumsal dünyanın diğer üyelerinin gitgide bizler için silikleşen ve “parçalı bulutlu” bir görünüme ulaşan varoluşunu derinden hissettirip belgeleyişiyle… deneme yazarı Sayın Tuğçe Isıyel; ‘Parçalı Bulutlu’ başlıklı kitabıyla Seçici Kurul Özel Ödülü’ne ve yazı eylemindeki oyunları, varlığa eşlik eden kahramanları; ışık, zemin, hayvan üçgeninde dirim belirtilerini ve bilinç akışındaki kesintileri olumsuz eleştiri diliyle değil de, yaşamın içinden olgularla, örneklerle, akıcı, sade, didaktik anlatımıyla işleyen deneme yazarı Sayın Özgür Taburoğlu, “Anlatı Desenleri” isimli 4 ciltlik kitabıyla Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık bulundu.” ifadelerini kullandı.

Genç Deneme Yazarı Ödülünü ‘Z Bakış’ Eseri Kazandı

Seçici Kurul adına ödülleri açıklayan Ülgen, “Kendinden önceki kuşaklarla kurulan iletişimin her yönüyle irdelendiği ve empatik bakış açısıyla ele alınan sade yazıları; günceli, fıkradan öte denemeye başarılı bir şekilde dökebildiği, ‘Z Bakış’ başlıklı kitabıyla Sayın Esila Ayık’a Genç Deneme Yazarı Ödülü’nün verilmesi uygun görülmüştür” dedi.

Ödül Töreni 3. Kartal Kitap Fuarı’nda Yapılacak

Önceki yıllarda Vedat Günyol’un doğum günü olan Mart ayının ilk haftasında Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde ödül töreninin düzenlendiğini hatırlatan Ülgen, kültür merkezinin tadilata girmesi nedeniyle törenin bu yıl Haziran 2023’te yapılacağını söyledi. 3. Kartal Kitap Fuarı’nda ödül töreninin yapılacağını açıklayan Ülgen, töreni ile ilgili bilgilendirmenin ayrıca yapılacağını belirtti.

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