Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğu oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Salı ve Cuma günleri için yayımlanan katalogda yer alan ürünler, belirtilen gün ve tarihlerde mağazalarda satışa çıkıyor. Cuma günü öne çıkan ürünler arasında TV, Kickscooter, Elektrikli Bisiklet, Set üstü ocak, Wireless Klavye, Akıllı Saat, Çelik Kettle, Nostalji Radyo ve Dağ Bisikleti bulunuyor. Bu ürünler, 7 Temmuz itibarıyla BİM mağazalarında.

RKS Kickscooter T8 (16,499 TL)

RKS Elektrikli Bisiklet BN5 Pro (11.499 TL)

LG 55UQ75006LF 55 İNÇ UHD SMART TV (14.799 TL)

Kumtel Cam Set Üstü Ocak (1,299 TL)

Hp Bluetooth Wireless Klavye (429 TL)

Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti (2.099 TL)

Katlanır Tekstil Şezlong (149 TL)

Ruta Gölgelikli Salıncak (3,950 TL)

Tavus Katlanabilir Salıncak (2.999 TL)

Esem Comfort Tokalı Çapraz Terlik Kadın (149 TL)

Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 160x220 cm (169 TL)

Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 200x220 cm (199 TL)

Pötikare Kısa Kollu Gömlek Erkek M, L Beden (99 TL)

Akınalbella Kadın-Erkek Eva Sandalet (129 TL)

Okyanus Home Çizgili Banyo Seti (259 TL)

Mr. Green Deterjan Hazneli Mop (259 TL)

Deterjanlık 5,5 L (22,50 TL)

Hobby Life Çamaşır Selesi 30 L (59 TL)

Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 58 L (129 TL)

Maxi Pattisserie Ayaklı Servis Tabağı (149 TL)

Paşabahçe Kapaklı Yuvarlak Tencere (89 TL)

Paşabahçe Baton Kek Kalıbı (59 TL)

Paşabahçe Villa Patisserie Saklama Kabı (99 TL)

Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'LI (89 TL)